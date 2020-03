Un equipo, a cargo del Productor Ejecutivo Patricio López y de manera remota, está preparando un nuevo programa de televisión que busca acompañar a los chilenos y chilenas en estos difíciles momentos. Hasta ahora este especial será sin público, sin niños y sin poner en riesgo a un grupo acotado de técnicos y animadores. La meta de recaudación no será lo importante para que cada persona done lo que esté al alcance de su bolsillo y de manera digital.

Santiago.- “Este año tendremos otro tipo de metas: la salud de nuestros compatriotas, acompañar afectuosamente a aquellos que no lo estén pasado bien o que estén preocupados, y apoyar a los niños y niñas de la Teletón. Será un programa distinto a todo lo que hemos visto durante 41 años, será una Teletón de unión y, por primera vez, será una Teletón sin público, sin niños y niñas y con un grupo restringido de profesionales, que buscarán llevar una transmisión de televisión que acompañe a esa enorme cantidad de chilenos que estarán durante las próximas semanas en sus casas y frente a la pantalla”, explicó el fundador y líder de Teletón, Mario Kreutzberger.

A 11 días de su realización, la jornada busca volver a mostrar la solidaridad y el orgullo de una obra construida entre todos. “Los chilenos saben que su donación va en beneficio de las 31 mil familias que son atendidas actualmente en Teletón, los pacientes y sus cuidadores necesitan más que nunca nuestra ayuda. Tenemos un 93% de mujeres que cuidan y que dependen de Teletón. Muchas son emprendedoras y está emergencia mundial les afecta doblemente”, señala el animador.

Actualmente, a los 14 institutos Teletón existentes en el país asisten 31 mil pacientes infanto-juveniles, quienes se atienden de manera gratuita y reciben el más alto estándar de rehabilitación. Pero la institución pasa por un delicado estado financiero debido a la suspensión de la jornada de recaudación que se realizaría el 29 y 30 de noviembre pasado, como consecuencia del estallido social. En ese momento, los 23 auspiciadores donaron $5.500.000.000 que permitió mantener la operación de los institutos durante los primeros cuatro meses de 2020.

Respecto al panorama que se vive en este momento en el país, Kreutzberger afirma que “entendemos que este es un momento difícil para la sociedad porque hay un temor respecto a lo que pasará con el empleo a futuro, pero esta Teletón la hacemos precisamente para convocar a la solidaridad. Hemos visto ejemplos de empresarios que se comprometieron a mantener los sueldos durante los próximos meses y a eso estamos apelando, a la solidaridad y a que los trabajadores puedan seguir manteniendo sus ingresos. A los chilenos les estamos pidiendo que donen lo que puedan y a quienes no puedan hacerlo simplemente les pedimos apoyo para que podamos mantener esta obra que hemos contribuido entre todos y que le ha entregado rehabilitación a más de 100 mil chilenos, durante estos 41 años”.

EN ESTA TELETÓN SE DONA DIGITAL

Para impulsar la donación digital, el Banco de Chile extendió una invitación a los demás bancos que operan en el país para apoyar la causa. Santander, BCI, Scotiabank, Estado, Itaú, Falabella, Ripley, Consorcio, Security, Internacional y Bice, darán las facilidades a sus clientes para realizar donaciones desde un botón digital instalado en los sitios web de cada entidad que será redireccionado a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile.

Respecto a otros detalles del programa, Mario Kreutzberger señaló que ya ha tenido contacto con varios artistas nacionales e internacionales que manifestaron su intención de enviar saludos e incluso presentaciones especialmente realizadas para la jornada solidaria.

Otro espacio que mantendrá su lugar son los reportajes con historias de vida de pacientes. “Conoceremos historias maravillosas que nos inspiran y dan esperanza, pero a diferencia de años anteriores no tendremos a nadie en el estudio. Por eso, aprovecharemos la tecnología e intentaremos conectarnos con todo Chile a través de distintas herramientas. Esta coyuntura nos permite hacer un programa especial, desde la intimidad de las casas de rostros, animadores, periodistas, youtubers, influencers y artistas, y eso marcará esta versión”, precisó Kreutzberger, quien también explicó que habrá reportes continuos sobre la emergencia originada por el Covid-19 en Chile y el mundo, a través de los departamentos de prensa de los canales agrupados en Anatel.

HASTA EL MOMENTO NO TENEMOS CASOS DE COVID-19 EN LOS INSTITUTOS

En relación al trabajo de los 14 institutos Teletón, desde el lunes 2 de marzo cada recinto implementó medidas preventivas que, hasta el día de hoy 23 de marzo, permitió no tener pacientes ni funcionarios contagiados con Covid-19. Una de las medidas adoptadas fue otorgar “ausencias preventivas” al personal adulto mayor y embarazadas.

“La semana pasada hicimos 5.827 atenciones a distancia, a través de la plataforma de tele rehabilitación, correos, plataformas tecnológicas de comunicación y atenciones telefónicas. La Teletón sigue funcionando con profesionales de turno, para atenciones prioritarias. Por ello, necesitamos el financiamiento y el programa de TV ‘Teletón Te Acompaña’ se hace más necesario que nunca. La donación digital, en la medida que la gente pueda, nos ayuda a seguir funcionando”, agregó el Director Médico Nacional de Teletón, Bruno Camaggi.

Con la necesidad de bajar el flujo de pacientes en los institutos, a partir de la semana pasada se estableció la suspensión de la atención médico-terapéutica presencial y se permitió el ingreso, previa medición de temperatura y aplicación de alcohol gel, solo a casos cuya atención fuera impostergable, como controles médicos post cirugías, entrega de ayudas técnicas de urgencia (sillas, bastones y andadores), controles de enfermería, entrega de medicamentos y pruebas de órtesis.

Esta labor se realizó gracias al compromiso de los profesionales de Teletón que conformaron turnos presenciales de emergencias solo para las atenciones prioritarias. El equipo está compuesto por fisiatras, enfermeras, ortesistas, kinesiólogos y terapeutas.

Además, se priorizó el programa de tele rehabilitación que la institución ejecuta desde 2015, que actualmente permite atender a 421 pacientes a través de tablets con apps de rehabilitación entregadas por la institución y que son monitoreadas de manera remota por los profesionales de Teletón.