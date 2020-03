En el patio de las Camelias, en el Palacio de la Moneda, la primera dama, Cecilia Morel, junto al ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, encabezaron el lanzamiento de un paquete de medidas que ayudarán a nuestros adultos mayores, quienes, por recomendación de la autoridad sanitaria, deben que permanecer aislados como medida de prevención frente al Coronavirus.

Santiago.- Dentro de las iniciativas, se habilitará un teléfono gratuito – 800 400 035 – el cual durante esta contingencia estará habilitada para entregar contención a las personas mayores. De esta forma, el funcionario a cargo de recibir los llamados podrá derivar a funcionarios de SENAMA dispuestos a poder dialogar y entregar acompañamiento a la persona mayor.

Sin embargo, en el caso que se trate de una llamada que requiera de una atención personalizada, se anotarán sus datos y luego se derivará con profesionales de la Fundación Míranos, quienes se contactarán con el adultos mayor a través de sicólogos y expertos en la materia. De esta forma se busca resolver dudas de los adultos mayores en esta contingencia y entregar el apoyo y acompañamiento sicológico a fin de resguardar la salud mental de este grupo de la población que recordemos ya llega a cerca de 3 millones de chilenos.

La primera dama y quien lidera el programa “Adulto Mejor”, señaló: “A nuestros adultos mayores no podemos ni los vamos a dejar solos. Nos necesitan hoy más que nunca, pero de una forma distinta. Necesitamos entregar apoyo y también compañía a nuestras personas mayores, contenerlos, simplemente estar… es uno de los grupos de mayor riesgo del Covid 19. Las recomendaciones es que se queden en sus casas, pero no por eso tienen que estar solos y abandonados. Es por eso que hoy lanzamos el fono 800 400 035 junto con otras medidas para otorgar contención a nuestras personas mayores”.

Asimismo, el la actividad se dio a conocer una plataforma digital www.gob.cl/cuentaconmigo, la cual cuenta con modelos para que las comunidades repliquen y ayuden a sus adultos mayores de manera voluntaria. En el sitio se pueden descargar, por ejemplo, pautas de cómo organizarse entre los vecinos para ayudar con las compras de alimentos, remedios o incluso paseos de mascotas de las personas mayores.

La primera dama puntualizó, además: “Ya somos cerca de 3 millones de adultos mayores. 3 millones de personas en nuestro país que están con un alto riesgo de contagio y que necesitan de nuestra ayuda y apoyo. Lamentablemente hoy tenemos que tener una distancia física con ellos, por un tema de salud. Sin embargo, esto no significa que las dejemos solos. Ellos nos necesitan más que nunca a sus seres queridos. Llamémoslos por teléfono, establezcan turnos para ir a hacer sus compras, etc… hay muchas maneras de estar presentes”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, sostuvo: “Hemos anunciado una serie de medidas que buscan contener y acompañar a los adultos mayores, una es el teléfono 800400035, que busca directamente hacer acompañamiento psicológico a todo adulto mayor que requiera atención, cuidado o simplemente a veces compañía para saber cómo enfrentar de mejor manera esta situación de aislamiento. Además será una ventanilla para todos aquellos mayores de 80 años que requieran atención especial para hacer trámites que no pueden hacer individualmente con voluntarios de la Universidad Católica y la Universidad de Talca, instituciones con las que hemos celebrado un convenio que permite voluntarios especializados para que puedan apoyarnos”.

A estas medidas de apoyo se suman los protocolos dispuestos tanto para centros de larga estadía, diurnos y clubes de adulto mayor. Protocolos de salud en ELEAM, Centros días, CVT y Clubes de adultos mayores

Desde el 16 de marzo que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por orden del Ministerio de Salud, instruyó las siguientes medidas y protocolo en sus Centros de Larga Estadía, condominios de viviendas tuteladas y centros diurnos: Eleam – Se restringen las visitas por 30 días a partir del 16 de marzo. – Se reforzará las siguientes medidas para el equipo Sociosanitario, entre otras: o Evitar contacto físico y estar en lugares cerrados (salas y ascensores) o Promover que, si una persona mayor presenta síntomas, permanezca aislada. Aplicar medidas de aislación para quienes comparte baño o habitación. o Mantener un buen stock de antibióticos para el tratamiento precoz de los diagnósticos, permitiendo mejorar el pronóstico para la persona mayor. o Los ingresos de nuevas personas mayores a las residencias que se encuentren programadas en este tiempo de emergencia, deberán ser reprogramados después de que la situación esté controlada salvo una situación extrema y con los protocolos médicos que aseguren la inocuidad del proceso y no poner en riesgo a los demás residentes institucionalizados. – Habilitación atención Hospital Digital MINSAL para personas mayores ELEAM: o Plataforma estará disponible para toda la población en las redes sociales a partir de los próximos días. Condominios de Viviendas Tuteladas Evitar en lo posible el ingreso de visitas a los domicilios, y que estas sólo se realicen cuando sea estrictamente necesario (atención de salud, provisión de alimentos, cuidados y apoyos). Mantener contacto permanente con la red cercana a la persona mayor (vecino, amigo, familia), a fin de que puedan estar atentos a las necesidades o requerimientos del adulto mayor. Suspender todas las actividades grupales que se realicen en los espacios comunes del Condominio.

Centros Diurnos Se suspende el funcionamiento de los Centros, durante 1 mes (30 días), contados a partir del lunes 16 de marzo, por el alto riesgo de tener contacto con personas con Coronavirus. Esta medida podrá ser extendida por la autoridad según la actualización de la propagación del virus. Para el cierre se sugiere • Entregar a cada persona mayor y familia protocolo de Coronavirus elaborado y entregado por SENAMA. • Mantener coordinación con el equipo de salud del territorio donde se encuentra el Centro Diurno. • Entregar prescripción del plan individual, esto con el objetivo de que las personas mayores puedan realizar en el domicilio las actividades del tipo física básica y actividad cognitiva. • Se promoverá el contacto por vías seguras, no presenciales, como teléfono y redes sociales, para evitar la carga emocional del aislamiento. • En algunos casos, habrá intervención domiciliaria del equipo que compone el Centro Diurno, tomando las medidas pertinentes para resguardar la seguridad del beneficiario y del equipo. Clubes de Adulto Mayor • Se suspende la realización de actividades para clubes de adultos mayores, durante 1 mes (30 días), contados a partir del lunes 16 de marzo. • Se promoverá el contacto por vías seguras, no presenciales, como teléfono y redes sociales para evitar la carga emocional del aislamiento.