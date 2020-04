Los laboratorios son considerados empresas de servicios críticos y hoy, frente a la pandemia del covid-19, más que nunca está la certeza que la industria farmacéutica local es estratégica: tener una planta de producción en el país permite mantener la cadena de abastecimiento de medicamentos, lo que es indispensable para los pacientes, principalmente de enfermedades crónicas.

“Si Chile no tuviese una industria de manufactura local estaríamos en grandes problemas. Hay que destacar esta capacidad de abastecimiento de la industria local, es un activo país que hay que cuidar y tenemos un deber moral de seguir trabajando”, puntualizó Christian Rodríguez, químico farmacéutico y gerente general de Synthon Chile, compañía dedicada a la producción de medicamentos genéricos bioequivalentes.

MÁS CONTROLES PARA INGRESAR A PLANTA

Virginia Faúndez, gerente de Aseguramiento de Calidad, explicó que frente a la pandemia es relevante adoptar nuevas medidas de protección para ingresar a la planta productiva. Por ello, los colaboradores pasan por tres etapas:

Se deben cambiar la ropa de calle y colocar una ropa de tránsito exclusiva que les entrega la planta. Se lavan las manos por segunda vez, la primera cuando ingresaron al edificio. Al ingresar a la planta, vuelven a pasar por otro vestidor y a lavarse nuevamente las manos. Se colocan la ropa del área productiva a la que pertenecen. Este constante cambio de vestimenta impide cualquier traslado de contaminación desde fuera hacia los procesos productivos y adicionalmente, hay un triple lavado de manos y todos operan con guantes.

Además, Faúndez comentó que debido a la contingencia, para evitar aglomeraciones se han implementado tres turnos para trabajar en la planta -entre técnicos especializados; operarios de máquinas; químicos analistas; químicos farmacéuticos, ingenieros- y se está midiendo la temperatura a todos los trabajadores, además de colocarse alcohol gel en la recepción.

También se está planificando el entrenamiento de personal de respaldo para cubrir un posible ausentismo en los próximos meses. “No vamos a escatimar ningún recurso en cumplir con todas las reglas que tenemos que nos permitan garantizar la calidad de nuestros procesos y productos”, aseveró. Del personal administrativo, el 90% está realizando home office.

“Queremos transmitir tranquilidad, estamos en buen pie para hacerlo y no vemos problemas para continuar con buenos niveles de producción. Tenemos stock suficiente y tenemos contacto permanente con los proveedores, no nos han manifestado dificultades para el corto y mediano plazo por lo que no vemos grandes problemas de abastecimiento”, comentó Rodríguez.

“Synthon es la única planta en Chile autorizada para la fabricación de productos oncológicos. Buena parte de nuestro portafolio apunta a la mantención de tratamientos para grupos de riesgo y, frente al coronavirus, esto es relevante para casos como la hipertensión, pacientes oncológicos o inmunodeprimidos, que son personas en tratamiento de cáncer o que están en etapa convaleciente”, resaltó Germán Pinilla, gerente de Producción.

Uno de los principales clientes de la compañía es el Estado, con fármacos para hospitales y la red de atención primaria. Hace unos días, CENABAST les solicitó anticipar las entregas de los próximos tres meses, despachos que se podrán realizar sin dificultades.

El ejecutivo puntualizó que la compañía ya está trabajando en una fórmula para la producción de alcohol gel y en los próximos días enviará la solicitud de aprobación al Instituto de Salud Pública (ISP) para el registro sanitario.