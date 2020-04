Producto de la emergencia sanitaria que se vive en el país, el Gobierno adelantó en un mes la iniciativa que protege a la población que vive en situación de calle.

Santiago.- El Ministro Sichel, recalcó que “esto es una medida más para grupos vulnerables, básicamente estamos cuidando a la población más sensible, no nos olvidemos nunca que las personas en calle tienen enfermedades de base que son las más complicadas”.

Con un recorrido en la Plaza Ercilla ubicada en la comuna de Santiago, el Presidente Sebastián Piñera, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri dieron inicio a lo que será el Plan Protege Calle, iniciativa que se da en el contexto de la emergencia Covid-19 y que se incluye dentro del Plan Invierno Calle 2020.

Con el adelanto del Plan Invierno, el Gobierno aumentó la capacidad de atención pública y reasignó presupuesto que permitirá instalar nuevos albergues para resguardar a los adultos mayores y enfermos crónicos que se encuentran en situación de calle de manera preferencial, además del aumento en las rutas de atención en calle con la entrega de kits de higiene, y mayor asistencia para tener un levantamiento oportuno con casos que presenten síntomas por Covid-19.

Al respecto, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que “hoy 15.000 chilenos viven en la calle y es nuestro deber acogerlos”.

Dentro de las medidas que se han trabajado para tener un Plan de Invierno reforzado, se extenderán a 24 horas los horarios de funcionamiento durante los 7 días de la semana. Se sumarán 80 nuevos albergues en todo el país, lo que permitirá reducir a 20 la cantidad de personas que ahí se alojen, junto con un aumento de mil camas para este año, llegando a un total de 3.325.

También se agregarán rutas de atención en calle, las que atenderán a 4 mil personas al día, lo que se traduce en un aumento de atención de más de 2.000 cupos diarios y rutas médicas que estarán a cargo de equipos especializados y que pretende atender a 172 personas diarias.

En ese sentido, el ministro Sichel destacó que “este año vamos a llegar a 180 residencias, se duplica la capacidad y cambia 100 por ciento la lógica de los albergues, hoy vamos a tener albergues con 20 máximo camas para que mantengan las condiciones sanitarias y además, vamos a vacunar in situ en la calle a las personas. Aquí se invirtieron más de 4 mil millones adicionales en protección de personas en situación de calle y se trasformaron en refugios u hospederías 24/7, es decir van a funcionar todo el día con alimentación completa de manera que las personas en calle puedan hacer cuarentena. Esto es una medida más para grupos vulnerables, básicamente estamos cuidando a la población más sensible, no nos olvidemos nunca que las personas en calle tienen enfermedades de base que son las más complicadas”.

El Plan Invierno, considera además otras medidas como el Fono Calle que tiene por objetivo disponer de un canal de atención y orientación para que la ciudadanía pueda informar y reportar casos de personas en situación de calle que puedan tener síntomas COVID- 19, que estén contagiadas o en riesgo de contagio. El teléfono 800 104 777 opción 0, estará disponible a fines de abril y atenderá durante 24 horas los 7 días de la semana.