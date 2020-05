Santiago.- Pese a que la grave situación de pandemia que atraviesa el país obligó a suspender las capacitaciones presenciales y reemplazarlas por consultas telefónicas y asistencia a través de la web, el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) recibió 501 proyectos, especialmente de municipios y organizaciones sociales, que buscan contribuir con sus iniciativas a la prevención del delito y la violencia en sus comunas.

Asimismo, y como un modo de apoyar a quienes postulaban en medio de la crisis sanitaria, la Subsecretaría flexibilizó este año la presentación de algunos documentos y amplió el plazo de recepción. De este modo, el FNSP espera repartir cerca de 2.500 millones de pesos en total para los proyectos ganadores a nivel nacional.

En la región de Aysén, el número de proyectos recepcionados alcanzó las 5 postulaciones, todas iniciativas municipales. Estos fueron: dos de Lago Verde, uno de Cisnes, uno de Coyhaique y uno de Tortél. Destacar que la plataforma de postulación en línea estuvo abierta desde el 13 de marzo y se amplió excepcionalmente hasta el miércoles 20 de mayo.

Fue así como se eliminó el requisito de presentar el Acta de Validación Comunitaria (en esta fase del concurso) y no se exigió certificar los documentos ante notario público, los que podían ser reemplazados por declaraciones simples. No obstante, una vez finalizado el concurso y en caso de ser adjudicado un proyecto, sí se requerirá el documento original autorizado ante notario para suscribir el convenio. En paralelo, el portal de postulación www.fnsp.cl puso a disposición una serie de videos tutoriales para orientar la formulación de proyectos paso a paso de cada una de las sub tipologías de intervención.

En su versión 2020, este concurso anual de la SPD ofreció postular a 16 diferentes sub tipologías de proyectos de prevención y seguridad, tales como la instalación de Sistemas de Teleprotección; Reinserción Educativa; Recuperación de Espacios Públicos; Prevención con Niños, Niñas y Adolescentes; Habilitación de Alarmas Comunitarias y Prevención de la Violencia contra la Mujer, entre otras iniciativas que permiten ampliar la participación y beneficios con la instalación de capacidades técnicas en las comunas, además de financiamiento.

Conoce más detalles del Fondo Nacional de Seguridad Pública en http://www.fnsp.gov.cl/que-es-el-fondo-nacional-de-seguridad-publica/