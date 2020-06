Este 15 de junio comenzó un nuevo llamado de este beneficio del Gobierno, que contará con una serie de facilidades para llevar a cabo el trámite en esta época de pandemia.

Santiago.- La idea es una sola: que ningún adulto mayor salga de su casa, poniendo con ello en riesgo su salud, para postular al nuevo llamado al Subsidio de Arriendo destinado al adulto mayor, que abrió su proceso este 15 de junio. Para ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ideó una serie de medidas que buscan facilitar la tramitación de este subsidio. Esta vez se contará con asistencia telefónica, se podrá hacer por Internet, y no se exigirá clave única.

La primera dama, quien encabeza el programa “Adulto Mejor”, Cecilia Morel, señaló: “Necesitamos entregarles a nuestros adultos mayores, especialmente en esta etapa de crisis sanitaria, herramientas para una mejor calidad de vida. Es por eso que para evitar que los adultos mayores se expongan a filas y a salir de sus casas el MINVU abrió la postulación al subsidio de arriendo de las personas mayores totalmente on line. Y quienes tengan dificultades para acceder a través de la web contarán con la asistencia telefónica del ministerio que es el 600 901 11 o el 22 901 1111 desde celulares. No podemos dejar solos a nuestros adultos mayores y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios por implementar más medidas que vayan en su ayuda. Nos necesitan más que nunca”, finalizó.

Por su parte, el ministro del Minvu, Felipe Ward, destacó que ante la emergencia que vive el país, a causa de la pandemia del COVID-19, se han tenido que generar nuevas fórmulas para llevar a cabo trámites que antes eran ciento por ciento presenciales: “La emergencia sanitaria nos ha obligado a hacer modificaciones a nuestros sistemas de postulación, precisamente para resguardar la salud de las familias. Ya lo hicimos en el subsidio para sectores medios, nuestra tarjeta banco de materiales y ahora será una innovación la postulación digital para el arriendo para adultos mayores, y que contará también con un sistema de atención telefónica, donde se podrá llevar adelante el trámite. Nadie se quedará sin postular y nadie verá en riesgo su salud por tener que ir a hacer una fila”, comentó.

De este modo, el proceso que empezó el 15 de junio, y que culminará el próximo 27 de julio, el Minvu dispondrá de un sistema de asistencia remota en línea a través del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC), que contará con dos mecanismos de asistencia: un equipo Minvu Aló y un formulario de contacto ciudadano para la recepción de errores en el proceso de postulación en línea. En ambos casos, el equipo tendrá la posibilidad de verificar el paso en el que el postulante se quedó detenido y tomará contacto con él para dar una solución oportuna al proceso de postulación.

Además, habrá una flexibilización de los requisitos: no se exigirá la clave única, y la postulación se podrá hacer con el número de serie de la cédula identidad. También, para acreditar ingresos familiares se consultará la información a la Superintendencia de Pensiones. Asimismo, para este llamado el ahorro estará eximido. Por último, los postulantes no seleccionados del proceso de selección de abril de este año mantendrán su postulación vigente sin necesidad de hacer ningún trámite. En tanto que los postulantes de 2019, y que no hayan sido seleccionados, solo necesitarán ratificar su postulación vía telefónica o por internet.