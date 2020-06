Santiago.- Una de las grandes preguntas que han aparecido producto del confinamiento, es ¿qué va a pasar con la educación?. Existe incertidumbre respecto de un retorno seguro a clases, y si este año escolar se podrá terminar (con los requisitos mínimos) sobre todo para el caso de los alumnos que están cursando 8vo básico y los que están terminando el 4to medio en colegios técnico-profesionales.

Sin embargo estas importantes preguntas que todos nos hacemos, no nos hemos preocupado del aspecto emocional y psicológico de nuestros niños y niñas. Factores fundamentales que influyen en su bienestar general como personas. Los adultos estamos acostumbrados a la rutina y a los horarios, los cumplimos como autómatas.

Inconscientemente estamos presionando para volver a una supuesta normalidad bajo el riesgo de un contagio masivo. Pero en este escenario ¿Qué será más importante?, la vida e integridad general de nuestros hijos (as) o el cumplimiento de reglas que nosotros mismos creamos y que no podemos cumplir.

Esta pandemia ha permitido desvelar la increíble diferencia entre la educación pública v/s la privada, por un lado tenemos alumnos (Educación Privada) que nunca vieron interrumpidas sus clases, y por el otro (Educación Pública) tenemos alumnos que no tienen computador, ni tablet, ni celular moderno, ni tampoco conexión a internet en su casa para poder asistir a clases online No es posible que por un asunto de recursos tecnológicos, ciertos alumnos no puedan acceder a la educación y otros si. No podemos permitir este tipo de discriminación, ya que afecta directamente al aspecto emocional y psicológico de nuestros niños y niñas, y de su futuro, del cual nos debemos hacer cargo.

El Ministerio de Educación deberá elaborar una estrategia que permita el término del año escolar, sin que se pierda.

_ Beatriz Lagos Campos, Presidenta Comisión Nacional de Concejales AChM

_ Ariel Ramos Stocker, 1er Vicepresidente Comisión Nacional de Concejales AChM

_ Patricio Huerta Moraga, Vicepresidente Comisión Nacional de Concejales AChM

_ Alejandro Urrutia Jorquera, Vicepresidente Comisión Nacional de Concejales AChM

_ Marco Quintanilla Pizarro, Vicepresidente Comisión Nacional de Concejales AChM

_ Nibaldo Ahumada Mondaca, Vicepresidente Comisión Nacional de Concejales AChM

_ Marcelo Sandoval Tillería, Vicepresidente Comisión Nacional de Concejales AChM