Iniciativa quedará lista para ser publicada. Ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, señaló que el jueves 25 de junio se realizará el pago automático del nuevo beneficio a un primer grupo de beneficiarios que ya recibieron el anterior IFE.

Santiago.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó hoy la ley que amplía la cobertura y los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Tras la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda en la que participó de manera telemática el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg, la iniciativa quedará lista para su publicación y entrada en vigencia.

El Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia forma parte del conjunto de medidas que el Gobierno ha implementado para proteger a los hogares que se han visto afectados en términos económicos debido a la pandemia. Este beneficio es el pago de un subsidio para los hogares que se hayan visto afectados por la crisis económica durante la emergencia del coronavirus y que vieron disminuidos sus ingresos.

Dentro de los principales cambios al IFE que considerará esta iniciativa figura el aumento del monto del beneficio, así como un aumento en la cobertura, incluyendo ahora a todos los que se encuentren en el 80% de mayor vulnerabilidad en el corto plazo según el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE), tanto para hogares sin ingresos formales como para aquellos que tienen ingresos formales por debajo del umbral establecido.

Además, se sumó a los beneficiarios a más de 100 mil hogares que reciben Pensión Básica Solidaria de Invalidez (independiente de la edad) y que están en el 80% más vulnerable, para que reciban el IFE de $100 mil por pensionado durante el segundo y tercer aporte. Estos pagos serán automáticos porque son personas que ya reciben beneficios del Estado.

El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Monckeberg, valoró el apoyo en el trámite legislativo de este proyecto, los perfeccionamientos que considera esta ley y la importancia de esta iniciativa, que permite materializar el acuerdo alcanzado hace una semana.

“Se hace realidad el acuerdo para enfrentar la emergencia al que arribamos entre oficialismo y oposición cuyo principal objetivo es ir en ayuda de las familias más golpeadas por esta crisis. Es por esto que el Nuevo Ingreso Familiar de Emergencia comenzará a operar desde el jueves 25 de junio con el segundo pago automático para familias que recibieron el primer IFE, es decir, para aquellas personas que solo tenían ingresos informales y que hoy no los tienen. Precisamente las familias más necesitadas. Y la otra novedad que quiero destacar es que se ampliaron los plazos de postulación. El plazo para postular a este segundo pago, que ahora será de $100 mil por integrante del hogar, será hasta el 9 de julio para que más familias tengan tiempo de registrarse en el Registro Social de Hogares, actualizar sus datos, informar que han perdido ingreso, porque lo que importa ahora también es la información que ellos nos entregan. Queremos llegar a la mayor cantidad de hogares posible”, sostuvo el Ministro Monckeberg.

La Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, destacó esta iniciativa que forma parte central del acuerdo alcanzado para la reactivación económica y la protección a las familias, señalando que “el rápido despacho de estas modificaciones nos permitirá avanzar con sentido de urgencia, llegando oportunamente a las familias que están enfrentando un difícil momento en esta pandemia. Agradecemos a los parlamentarios, como a quienes participaron de este acuerdo, el que finalmente tiene como resultado una política que pone en el centro a las hogares más vulnerables que sin lugar a dudas necesitan de un apoyo para enfrentar este momento excepcional con mayor tranquilidad”.

El Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, resaltó que en los próximos días se implementarán mejoras destinadas a facilitar el acceso de la mayor cantidad de familias al beneficio. “Entre ellos, el más importante será que el Estado asumirá la tarea de reevaluar todas las solicitudes del beneficio que no hubiesen cumplido con el beneficio durante la primera etapa, sin que las personas tengan que hacer ningún trámite adicional. Esto es muy importante para evitar que las personas salgan a realizar trámites. Es un esfuerzo en una línea que veníamos desarrollando para reducir la burocracia del Estado y que se redobla en tiempos de pandemia para cuidar la salud de las personas”, indicó Villarreal.

Grupos beneficiados

Con los cambios introducidos, habrá cuatro grupos que accederán al IFE, a partir del segundo aporte de este beneficio:

a) Hogares con ingresos formales, que estén dentro del 90% del Registro Social de Hogares (RSH) y que en el nuevo Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE), figuren dentro del 80%. Acá el pago es de $100 mil por cada integrante hasta hogares de 4 personas, en los hogares con más integrantes (5 o más) disminuye levemente el aporte del IFE a partir del quinto integrante.

b) Hogares que tengan ingresos formales, pero que estos sean bajos. Deben estar calificados dentro del 90% del RSH y en el 80% según el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE).

c) Hogares donde reside al menos un adulto mayor (de 70 años o más) que reciba Pensión Básica Solidaria, los que accederán al segundo y tercer pago del beneficio siempre que tengan RSH y se encuentran dentro del 80% de mayor vulnerabilidad según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares del RSH. Acá no se mira el ISE. El aporte es de $100 mil por pensionado para el segundo y tercer aporte del IFE. En el cuarto aporte recibirán como mínimo $80 mil y monto podría ser nuevamente de $100 mil por pensionado dependiendo de situación sanitaria que enfrente el país.

d) 106 mil personas que reciben Pensión Básica Solidaria de Invalidez (independiente de la edad) que estén en el 80% más vulnerable del RSH. Acá no se mira el ISE. El aporte es de $100 mil por pensionado para el segundo y tercer aporte del IFE. En el cuarto aporte recibirán como mínimo $80 mil y monto podría ser nuevamente de $100 mil por pensionado dependiendo de situación sanitaria que enfrenta el país.