Con motivo de conmemorarse 138 años de la hazaña protagonizada por los 77 héroes chilenos quesacrificaron su vida por mantener en alto el emblema nacional en el Combate de La Concepción, el Ejército de Chile realizó una emotiva ceremonia interna en el Regimiento N°6 “Chacabuco”, la que fue presidida por el Comandante en Jefe, General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau.

Santiago.- La trascendencia de este heroico hecho radica en la desigualdad de fuerzas registradas entre los ejércitos de Chile y Perú, lo que no doblegó la entereza de los 77 chacabucanos, quienes, al mando del Capitán Ignacio Carrera Pinto, lucharon por más de 20 horas contra 2.100 hombres de las tropas peruanas, desoyendo las diversas ofertas de rendición y entregando, finalmente, la vida por la Patria.

En la ocasión, y con el respectivo toque de clarín, el General Martínez, acompañado del Comandante del Regimiento N° 6 “Chacabuco”, CRL Eduardo Valdivia Méndez, colocó una ofrenda floral a los piesdel memorial que recuerda a los Héroes de La Concepción, como símbolo de este homenaje a los soldados que dejaron un importante legado a las actuales generaciones, quienes los honran por ser referentes de virtudes que forman la conducta militar, como lo son el honor, valor, patriotismo y la disciplina.

El comandante del Regimiento N° 6 “Chacabuco”, resaltó los valores de aquella gesta heroica, señalando que, “Camaradas, los chacabucanos inmolados en este combate nos legaron un profundo sentimiento de espíritu de cuerpo, camaradería, y lealtad. Este sentimiento se irradió desde La Concepción a todas las unidades, y hoy en día se hace imperativo cultivar y preservar”.

Para referirse a la importancia de este hecho de armas, considerado como el más heroico de la historia militar de Chile y por el cual, además, se instauró el “Día Nacional de la Bandera”, el CJE expresó que, “Este juramento es especial, porque nos encontramos desplegados a nivel nacional cooperando a la estrategia de salud y a nuestros compatriotas, con motivo de la pandemia.

Es un homenaje, no solo a nuestros soldados actuales, sino también a los soldados del pasado, quienes han servido a Chile, con el máximo compromiso, en cada misión encomendada, prueba de ello son nuestros héroes de la paz, como el CB1 Alejandro Celis, del Regimiento Colchagua y el SLC Hugo Muñoz del R N° 12 “Sangra”, que con motivo del Estado de Excepción Constitucional han dejado su vida cumpliendo su misión”.

Prosiguió su discurso señalando que esta fecha es “un homenaje que, obviamente abarca no solo al Ejército, sino que, a todo el país, porque creemos firmemente que el ejemplo del Capitán Ignacio Carrera Pinto y su compañía, ilumina no solo a militares, sino que también a civiles. Civiles que hoy, con su esfuerzo, permiten que nuestros compatriotas, tengan un mejor pasar en esta pandemia.

Hago un especial reconocimiento a todo el personal de la salud que hoy día, se enfrenta a esta pandemia tratando de ayudar a nuestros compatriotas día y noche de manera abnegada”.

Finalmente, el CJE concluyó “el Ejército de Chile se siente representado por toda la sociedad, es una Institución que es transversal. Nos sentimos orgullosos de representar a todo el espectro de la sociedad y eso nos compromete y nos permite mirar al futuro de manera optimista.

Este Día Nacional de la Bandera, tiene que unirnos a todos, civiles y militares, porque tenemos una tarea común, en donde todos somos importantes y desde nuestro lugar trabajamos juntos para hacer más grande a nuestro país”.

Es por lo anterior que, cada año en esta fecha, miles de jóvenes juran a la Bandera, comprometiéndose con la Patria hasta rendir la vida si fuera necesario, compromiso que se visibiliza en la actualidad con el trabajo diario de los más de 25 mil efectivos del Ejército de Chile, que en los ámbitos sanitario y social cooperan con distintas acciones para mitigar los diversos efectos causados por la pandemia que afecta a nuestro país.