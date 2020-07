Con un gran despliegue a nivel nacional, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, liderada por el ministro Cristián Monckeberg, salieron a orientar a la ciudadanía que no está recibiendo los beneficios e incorporándolas en el Registro Social de Hogares.

Santiago.- El Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizó un gran despliegue a nivel nacional para apoyar a las familias que no han podido recibir beneficios por falta de información o por no estar inscritos en el Registro Social de Hogares.

El ministro Cristián Monckeberg llegó hasta la comuna de La Reina y acompañado por el alcalde José Manuel Palacios, visitaron a los vecinos en un móvil que lleva ayuda social a domicilio. La implementación comunal tiene por objeto que asistentes sociales apoyen en la postulación de beneficios a quienes no pueden hacerlo a través de la web.

En la actividad, el ministro Monckeberg, destacó que este viernes “ya hemos logrado pagarle a 2 millones 111 mil familias a lo largo de todo Chile el Ingreso Familiar de Emergencia, y todavía nos queda por seguir realizando pagos a nuevas familias que se van a ir sumando. Yo sé que muchas familias están esperando respuesta tras haber hecho su proceso de apelación, y sabemos que hay dificultades, créanme que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que podamos llegar a más familias”.

Respecto a los tiempos en las respuestas a las apelaciones, la autoridad puntualizó que “en tiempos normales tenemos 100 mil solicitudes mensuales y hoy día estamos teniendo más de 1 millón de solicitudes mensuales, lo que ha hecho que el funcionamiento se vea más complicado. Hoy el despliegue en terreno es en todas las regiones del país, hemos capacitado a dirigentes sociales, a equipos territoriales de los municipios, de los gobiernos regionales, para llegar de manera colaborativa al máximo de familias posibles”.

Debido a las dificultades que algunas personas tienen para acceder a las plataformas, la Municipalidad de La Reina implementó un servicio llamado “La Reina en tu casa”, móvil que llega hasta los hogares de la comuna que requieran orientación para adquirir las ayudas estatales y municipales o que necesiten postular a los beneficios a través del Registro Social de Hogares.

El alcalde José Manuel Palacios, destacó que esta novedosa implementación “es para dar la más pronta respuesta a todas las solicitudes de apoyo social que recibimos a diario por parte de nuestros vecinos. Queremos que este programa se mantenga en el tiempo, pues sabemos que la ayuda y cercanía de nuestros equipos municipales desplegados en terreno es fundamental para las familias de La Reina”.

Autoridades de Desarrollo Social se despliegan por todo el país

Así como el ministro visitó la comuna de La Reina, los subsecretarios de Evaluación Social, Alejandra Candia y de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, más todos los seremis se desplegaron por distintas regiones del país orientando a la ciudadanía y ayudando a postular a quienes no han podido realizar el proceso.

Desde una junta de vecinos de la comuna de Las Condes, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, precisó que si un hogar se inscribió en el RSH, lo actualizó y solicitó el segundo aporte del IFE, no es necesario hacer otro trámite, ya que ese hogar ingresó automáticamente a un proceso de revisión.

Respecto a quienes están recibiendo el pago, la subsecretaria Candia explicó que “más de la mitad de las familias beneficiadas corresponden a hogares sin ningún ingreso formal, es decir familias que nos necesitan ahora más que nunca ya que no están accediendo a otros apoyos ni fuentes de ingresos”.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, compartió con beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia en Los Andes y Rinconada. En el lugar explicó que “los equipos están siendo reforzados en todos los niveles y en todas las regiones en un trabajo conjunto entre nuestros seremis, el IPS y Chile Atiende para dar respuestas a las personas que tengan dudas sobre estos trámites y, especialmente, para asistir a adultos mayores o personas con conectividad limitada. Queremos confirmar que responderemos todas las preguntas, apelaciones o reclamos que hoy existan”.

Pasos para postular al Ingreso Familiar de Emergencia

1. Inscribirse en la web www.registrosocial.gob.cl y abrir su RSH.

2. Si el hogar ya tiene RSH pero su situación ha cambiado actualizar la información de su hogar.

3. Postular al IFE en www.ingresodemergencia.cl

4. En caso que la persona no reciba el IFE y que sus ingresos se hayan visto afectados durante la pandemia, apelar en link “Tienes un problema” en la web e informar vía declaración jurada la actual situación de ingresos de ese hogar.