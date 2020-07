Servicio ha retenido cargas marítimas y aéreas con cápsulas de productos naturales que se comercializan informalmente como tratamiento para aliviar síntomas de varias enfermedades, entre ellas el COVID19.

Ante la alerta del Instituto de Salud Pública respecto a la detección en el comercio informal de medicamentos con supuesta eficacia para combatir síntomas de enfermedades respiratorias como el COVID 19, el Servicio Nacional de Aduanas confirmó que desde el inicio de la pandemia se han verificado varios intentos de ingreso de este tipo de productos al país.

El Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, indicó que “uno de nuestros roles en frontera es proteger a las personas evitando el ingreso de productos potencialmente dañinos para la salud o cuya eficacia no esté comprobada o certificada. Trabajamos a través de nuestros Planes Integrados de Fiscalización. El plan específico se denomina de Salud Pública, y busca la coordinación entre las 16 aduanas distribuidas a lo largo del país para impedir el ingreso de medicamentos o suplementos alimenticios, cosméticos, entre otros, que no cuenten con las certificaciones y autorizaciones del ISP. Esta alerta permanente nos ha permitido detectar que hay temporadas en que estos productos aumentan según la demanda. En este caso, ya hemos detectado varios intentos de ingreso de productos que aseguran ser preventivos o curativos para el COVID 19 y estamos preparados para enfrentar el alza que esperamos para los próximos meses.”

Ejemplo de ello es el procedimiento que realizó esta semana la Aduana de San Antonio. Se trata de una carga que ingresó vía marítima a bordo de un contenedor proveniente de China.

Los fiscalizadores de esa Aduana realizaron la revisión física y entre las mercancías declaradas encontraron oculto un bulto con medicamentos naturales en pastillas. En total, contabilizaron 180 paquetes de 48 cápsulas y 25 paquetes de 24 cápsulas, con un total de 9.240 pastillas. Las cajas y los folletos con indicaciones están en chino, e indican tener propiedades naturales contra los estados gripales y pulmonares, además de tratar sus síntomas, como la fiebre alta. Los fiscalizadores realizaron inmediatamente la retención de los medicamentos.

La Administradora de la Aduana de San Antonio, Silvia Mack, precisó que en esta carga “los medicamentos venían como contrabando, es decir, no declarados y ocultos entre varios fardos de otras mercancías como vestuario, cigarrillos y ropa de cama. Por eso es tan importante que nuestros fiscalizadores realicen la revisión física detallada de aquellas cargas que son detectadas como potencialmente riesgosas”.

Por otro lado, la Aduana Metropolitana informó que sólo durante junio evitaron el ingreso de 89 contrabandos de este tipo.

Rodrigo Díaz, Director de la Aduana Metropolitana, indicó que “en nuestro caso las incautaciones se realizan en la carga aérea que ingresa al país. Durante el primer semestre hemos tenido gran movimiento, ya que por esta vía ha ingresado gran parte de los insumos críticos que tanto el Estado como los privados han importado para hacer frente a la pandemia. Es un trabajo muy minucioso, pero es indispensable para proteger a la ciudadanía de los intentos de ingresar medicamentos prohibidos o que no cuentan con las certificaciones del Instituto de Salud Pública.

Aduanas señaló que, más allá de estas detecciones puntuales de medicamentos que podrían ofrecerse como curas para el COVID 19, durante el primer semestre el Servicio ha incautado 698 mil unidades de medicamentos y dispositivos médicos que no contaban con las autorizaciones requeridas por ISP y que ponían en riesgo la salud de las personas.