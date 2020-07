No sacamos nada con sacar rostros y poner otros en su reemplazo si se mantiene la lejanía y la distancia que se ha visto entre el Ejecutivo y los distintos actores políticos”, recalcó Rodrigo Caramori, líder del regionalismo.

Santiago.- Tras el cambio de gabinete que oficializó este martes el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda, el timonel del Partido Regionalista Independente (PRI), Rodrigo Caramori, destacó el arribo de parlamentarios con experiencia política al Comité Político, pero enfatizó que no sirve de nada hacer un nuevo ajuste si este no trae aparejado una forma distinta de comunicación y diálogo con todos los sectores, en particular los cuatro partidos de Chile Vamos.

“Creemos que este cambio de gabinete aportará más peso político, porque se trata de dirigentes con experiencia y liderazgo probado los que llegan al Gobierno desde el Congreso Nacional, aunque esperamos que esta modificación traiga consigo más diálogo entre el Presidente, el pleno de ministros y las cuatro colectividades de la coalición”, declaró.

A juicio del dirigente, “es muy importante que en esta nueva etapa, o nuevo trato, el Mandatario Sebastián Piñera escuche más y ponga atención a lo que está pidiendo la gente. No sacamos nada con sacar rostros y poner otros en su reemplazo si se mantiene la lejanía y la distancia que se ha visto entre el Ejecutivo y los distintos actores políticos”.

“Más que pensar en si hay partidos que quedaron más o menos contentos con los cambios, acá lo relevante es terminar bien lo que queda de Gobierno, pero asumiendo que lo clave es acentuar la comunicación con el oficialismo y la oposición”, agregó.

“Y de la misma manera”, concluyó, “debemos comprender que acá nos estamos jugando el futuro del conglomerado en los próximos procesos electorales”.