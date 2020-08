La iniciativa liderada por Fundación Las Rosas, Conapran y Fundación San Vicente de Paul, busca reunir recursos para apoyar a más de 100 hogares para adultos mayores sin fines de lucro en todo Chile, que se han visto seriamente impactados por la pandemia del Coronavirus.

Santiago.- La campaña, que será 100% on line y se extenderá hasta el 15 de agosto, también busca visibilizar la compleja realidad que han enfrentado estos establecimientos, que cuidan y protegen a más de 5 mil personas mayores del país.

Su nombre CALLecta MAYOR alude al término inglés “call”, que significa llamado. La invitación es a escuchar el llamado que hacen los adultos mayores vulnerables de Chile.

“Necesitamos que escuches este llamado”. Con ese lema Fundación Las Rosas, Conapran, Fundación San Vicente de Paul y numerosos hogares de adultos mayores sin fines de lucro se han reunido para realizar la campaña CALLecta MAYOR, nombre que hace un juego de palabras con el término inglés “call”, que significa llamado.

La iniciativa busca motivar a todos los chilenos a unirse en una gran cruzada para ayudar a más de 5.000 adultos mayores que viven en más de 100 residencias de todo el país y que se han visto seriamente impactados por la pandemia del Coronavirus. Una de las dramáticas cifras que le dan el sentido de urgencia a esta campaña, es que del total de personas fallecidas por Coronavirus en Chile, un 84% son adultos mayores.

Cuidar a los adultos mayores en pandemia ha sido una tarea muy compleja, que los hogares han logrado sacar adelante gracias al trabajo inagotable de cuidadoras y personal de salud, al apoyo entregado por el gobierno a través de SENAMA, y al aporte de personas y organizaciones que les han tendido una mano para seguir adelante.

No obstante, las necesidades siguen siendo muy altas, sobre todo por el profundo deterioro, tanto físico como cognitivo, en el que quedan las personas mayores que se han recuperado del virus.

“Ninguno de nosotros estaba preparado para esta pandemia; ni desde el punto de vista del cuidado, ni de los recursos, ni mucho menos emocionalmente. Sin embargo, estamos conscientes de que nuestra realidad como Fundación Las Rosas, es muy distinta en comparación con la de muchos otros hogares del país ya que contamos con el trabajo colaborativo con la sociedad civil y las autoridades, además de la responsabilidad social de las empresas. Por eso este año, motivados por la crisis de la pandemia, quisimos ampliar nuestra tradicional colecta, convocando a todos hogares sin fines de lucro del país, a una gran campaña de recaudación de fondos. Estamos convencidos de que juntos podemos lograr mucho más”, señala Claudia Castañeda, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas.

“El Ministerio de Salud nos ha exigido una serie de requisitos relacionados con habitabilidad, condiciones de espacio e higiene. Hemos tenido que incurrir en una serie de gastos extras y no habituales, como el reforzamiento de cuidadoras, abastecimiento, controles médicos, extrema higienización, elementos de protección personal, etc. Pero no todos hemos tenido los recursos, ni los conocimientos para responder a esas exigencias. Necesitamos que Chile conozca esta realidad, abra sus corazones y se comprometa con los adultos mayores”, dice Sergio Parra, director ejecutivo de Conapran.

Por su parte, Francisco Velasco, Gerente General de la Fundación San Vicente de Paul, asegura que “desde enero estamos trabajando intensamente para que el virus afecte lo menos posible a nuestros residentes y colaboradores. En cada hogar los equipos de profesionales y asistentes de personas mayores han hecho un esfuerzo extraordinario, capacitándose e implementando los númerosos protocolos de nuestro plan de acción Covid-19. Trabajamos en coordinación con la autoridad sanitaria, las redes locales de salud y SENAMA, también hemos contado con el apoyo de personas y organizaciones, pero llegó el momento de pedir más ayuda. Necesitamos que todo Chile se involucre, porque cuidar a los adultos mayores es tarea de todos”.

Unidos por las personas mayores

Dada la situación de pandemia, la CALLecta MAYOR será 100% digital. Para lograr el éxito de la campaña es fundamental contar con el apoyo de “voluntarios digitales”, personas que tendrán la misión de motivar a todos los chilenos y chilenas a donar. Los interesados pueden inscribirse en www.callectamayor.cl

Al hacerlo, recibirán un kit virtual de voluntario online, el cual incluye material de difusión para compartir en redes sociales, además de información relativa a la labor que realizan los hogares en términos de alimentación, cuidado y apoyo espiritual.

En la página web www.callectamayor.cl, todas las personas, desde cualquier parte del mundo, podrán hacer sus donaciones y apoyar a esta gran causa.