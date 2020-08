El anuncio se enmarca en el plan Paso a Paso impulsado por el Gobierno y que se extenderá hasta fines de noviembre, de acuerdo con la realidad que esté viviendo cada región del país.

Santiago.- Actividades grupales con un máximo de 15 personas, charlas de seguridad y pago con tarjeta son algunas de las medidas destacadas por las autoridades que se implementarán mañana en la reapertura del Parque Nacional Alerce Costero en Los Ríos.

Con la reapertura del Parque Nacional Alerce Costero mañana 5 de agosto, se inicia el proceso paso a paso del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que integran los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales a lo largo del país.

La medida fue anunciada esta mañana por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien estuvo junto al Ministro de Bienes Nacional, Julio Isamit; el Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte y el Director Ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita.

El titular de la cartera de Agricultura, Antonio Walker, explicó que, de detectarse un aumento de contagios o que no se respeten las medidas sanitarias, se pueden volver a cerrar estas unidades, con el fin de resguardar la salud de los guardaparques, de los visitantes y también de los habitantes de la zona en que están ubicadas estas áreas protegidas.

“Cuando estamos en áreas abiertas y tomamos las precauciones, el contagio ha sido muy bajo, por eso nos hemos preparado, para eso se han preparado los guardaparques. Todas las boleterías van a tener vidrios o micas, de preferencia hemos dicho que el pago de la entrada sea con tarjeta de crédito o débito o en alguna forma de pago electrónico, no se van a permitir grupos mayores a 15 personas y también en las boleterías va a estar demarcado el lugar donde tiene que esperar la persona”, explicó Walker.

Medidas sanitarias al ingreso

Para los visitantes, se les recomendará higienizar sus elementos personales, tales como mochila, ropa, botellas, entre otros, antes y después de la actividad. Tienen la obligación de participar en las charlas de seguridad y deben colaborar con las o los guardaparques. Además, los ingresos y boleterías contarán con material transparente (vidrio, mica, policarbonato, entre otros) que genere la separación entre guardaparque y visitante, debiéndose demarcar el suelo para el distanciamiento de, al menos, 1 metro entre uno y otro visitante. Por seguridad, se privilegiará el pago con tarjetas y a todas y todos los turistas se les realizarán charlas de inducción sobre las acciones de seguridad al interior de la unidad.

Reapertura en la Región de Aysén

Para septiembre se espera la reapertura de Parque Nacional Patagonia (sector Tamango), Reserva Nacional Río Simpson, Reserva Nacional Coyhaique y Monumento Natural Dos Lagunas.

El Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Felipe Henríquez Raglianti, señaló: “La reapertura gradual de las áreas silvestres protegidas del estado que están bajo la administración de Conaf, es un paso importante en el Plan Paso a Paso que ha lanzado el presidente Sebastián Piñera. Un proceso que se irá dando en la medida que las condiciones se vayan dando y que la autoridad sanitaria vaya mandatando para poder prestar este servicio a la comunidad de la mejor manera. Es un trabajo a nivel nacional y local, con la subsecretaria de turismo y también con la autoridad sanitaria. Estamos en constante comunicación, así como también con los municipios a través de sus alcaldes y donde también hemos estado conversando con los gremios del sector turismo. Creemos que es una manera importante de avanzar de forma segura en el desconfinamiento, generando protocolos necesarios para poder dar seguridad a los visitantes y a los trabajadores de la corporación nacional forestal y así poder generar opciones para que la gente encuentre alternativas de recreación que permitan distraerse y también disminuir el estrés que toda esta situación sanitaria ha generado la familia”

Por su parte, el Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, destacó la medida anunciada y afirmó que antes de fin de año, habrá siete parques nacionales que contarán con este sistema de reservas online para evitar lo más posible el contacto entre las personas. “Hacer turismo no significa ir muy lejos, no necesariamente tiene que ser arriba de un avión, puede ser en nuestra misma región, en nuestra misma comuna, en nuestros territorios, con nuestros vecinos y eso es lo que está guardado como un tesoro en cada uno de los parques que tenemos a lo largo del país” detalló Uriarte.

En esa línea, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, afirmó que “La Corporación Nacional Forestal y su equipo de guardaparques, conscientes del gran aporte emotivo, de relajo y de esparcimiento que los parques entregan a nuestros compatriotas en estos duros momentos debido a la pandemia, hemos realizado un enorme esfuerzo de coordinación a lo largo del país, en conjunto con las comunidades locales para disponer de manera segura de nuestras áreas silvestres protegidas”.

Detalle del Plan de Reapertura

CONAF ha iniciado un proyecto a escala nacional destinado a disponer de una plataforma de última generación que permita de manera online visitar los parques y reservas nacionales, realizar reservas y pagar el ingreso de manera virtual, facilitando de este modo el proceso de visitación, con mayor rapidez y seguridad. Este proyecto partirá en el Parque Nacional Torres del Paine, extendiéndose de manera paralela a todos los Parques Bicentenarios.

Conjuntamente, a través de una resolución de medidas administrativas el o la directora regional podrá regular el uso público, determinando la capacidad de acogida (cantidad) de la unidad, sectores, senderos e infraestructura; y cuando se estime necesario, para resguardar la seguridad de las personas, establecer el cierre total o parcial de los sectores, senderos e infraestructura.

Finalmente, el ministro Walker hizo un llamado a respetar los protocolos de seguridad como el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social y que los visitantes se tomen la temperatura al ingresar a los recintos. “Conaf, a través de los guardaparques, ha hecho un trabajo con las comunidades aledañas para prepararnos de la mejor forma posible en dos aspectos: que el parque esté muy bien acondicionado en cuanto a infraestructura y también adaptado a las nuevas necesidades y protocolos que tenemos que cumplir para ir respetando las medidas sanitarias. Y a los visitantes solo les exigimos que no vayan en grupos mayores a 15 personas y que el autocuidado en cuanto a mascarilla, lavado de manos y distanciamiento sea muy estricto”.