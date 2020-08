En el Día de la Solidaridad, el Mandatario presentó la mesa conformada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la sociedad civil, el sector privado y las municipalidades. Tendrá a su cargo la distribución de US$20 millones entre las organizaciones sociales para acelerar la entrega de ayuda durante y después de la pandemia de Covd-19.

Santiago.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó este martes la primera reunión del Comité de Protección Social, instancia multisectorial de colaboración público-privada que permitirá la coordinación con los distintos actores de la sociedad civil para dar respuesta de manera rápida a aquellas personas que más necesitan ayuda.

El organismo busca articular la labor de la sociedad civil, las municipalidades y la colaboración público-privada para llegar con prontitud a quienes más lo necesitan.

“La solidaridad debe ser un valor que ilumine nuestros caminos siempre, pero es especialmente necesaria en los duros momentos que estamos viviendo”, dijo el Mandatario tras liderar una primera reunión de la instancia y realizar un recorrido por el Santuario del Padre Hurtado.

“Y tiene que dirigirse hacia aquellos que no tienen la capacidad de alzar su voz ni de hacer presión, que son siempre los más débiles, que no tienen voz y que no pueden presionar. Los niños, los adultos mayores, los enfermos, los solitarios, los abandonados. Ahí tenemos un gran camino por recorrer y un gran desafío que enfrentar”, agregó el Jefe de Estado, quien estuvo acompañado por un grupo de adultos mayores y por las ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y de las Culturas, Consuelo Valdés; el capellán general del Hogar de Cristo, padre José Yuraszeck, y el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado.

El Comité de Protección Social está presidido por la Ministra Rubilar e integrado por los subsecretarios Alejandra Candia, de Evaluación Social, y Sebastián Villarreal, de Servicios Sociales; Rodrigo Jordán, presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, como representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil; Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, como representante del sector privado; Rodrigo Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile; Fernando Paredes, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y Cristián Balmaceda, presidente de la Asociación de Municipios Rurales de Chile, como representantes de las municipalidades del país.

La mesa tiene entre sus funciones el diseño de una propuesta con criterios de asignación públicos, transparentes y con rendición de cuentas para la distribución del fondo de US$20 millones que fue anunciado en el “Acuerdo por la Protección Social y Recuperación de Empleos”, destinado a organizaciones de la sociedad civil y de la cultura.

La iniciativa busca priorizar la atención de los mayores desafíos sociales durante y después de la pandemia, con foco en necesidades primarias, como alimentos, abrigo y techo.

El plan busca también apoyar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, que representan 310.000 empleos nacionales en jornada completa, un 3,7% de la fuerza laboral del país.

“La labor que hacen las organizaciones sociales y culturales es absolutamente fundamental”, dijo el Presidente.