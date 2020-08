El programa incluye caminos, proyectos de agua potable rural (APR), el Paseo Borde Costero Arenillas Negras, la construcción del Museo de Chinchorro, el Complejo Habitacional Nuevo Norte y el mejoramiento de la Pasada Urbana de la Ruta 5.

Arica.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó este sábado el Plan “Paso a Paso, Chile se Recupera” para la Región de Arica y Parinacota, que impulsa obras públicas por US$ 458 millones entre 2020 y 2022 para promover el empleo.

“Es un impulso adicional para que Chile pueda volver a ponerse de pie, para poder recuperar los empleos que hemos perdido, para poder reactivar nuestra economía, para poder poner a Chile en marcha.”, señaló el Jefe de Estado, acompañado por el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; el Intendente de Arica y Parinacota, Roberto Erpel; y el Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, en su visita a la región.

En obras públicas, contempla US$448 millones de inversión en la región, los que mejorarán o construirán 402 km de caminos y potenciarán la red de Agua Potable Rural (APR), beneficiando más de 210 familias. En este aspecto se incluyen proyectos como el Paseo Borde Costero Arenillas Negras, de US$ 11,6 millones; la construcción del Museo de Chinchorro, de US$ 17,5 millones; el Complejo Habitacional Nuevo Norte, de US$ 30 millones; el Plan Suelo Salino, de US$ 20,9 millones; y el mejoramiento de la Pasada Urbana de la Ruta 5 y otros tramos, de US$ 43,8 millones.

En espacios públicos, incorpora US$ 3,6 millones para proyectos como el Programa Rutas Peatonales y Pavimentos Participativos. En infraestructura deportiva considera una inversión de US$ 4,3 millones, donde destaca el Centro Elige Vivir Sano de Putre y la Conservación del Instituto Candela. En Agricultura, en tanto, se incorporan US$ 1,8 millones en programas de riego.

En inversión privada, el plan incluye la agilización del proyecto Puerto Concordia, que generará una inversión de US$ 15 millones y un total 1.002 empleos directos, además de la aceleración de la segunda concesión del Aeropuerto Chacalluta, para su licitación e inicio de obra.

“Poner el énfasis como una causa nacional, algo que nos una como chilenos, una causa grande y noble por la cual merece la pena luchar es recuperar los empleos que hemos perdido a través de un plan de fomento e incentivo a la contratación, subsidio al empleo, un plan de inversiones públicas de concesiones, un plan de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, un plan de simplificación de los trámites para que la burocracia sea un aporte y no un freno a esta recuperación”, dijo el Presidente tras inaugurar las construcciones de protecciones costeras de la ex Isla del Alacrán, un proyecto que mejora y recupera el área patrimonial del lugar.

La iniciativa, que tuvo un costo de $3.872 millones, incluye un paseo peatonal de 4.700 metros cuadrados. La cercanía de este lugar con el Morro de Arica lo han transformado en un lugar emblemático, siendo uno de los mayores atractivos turísticos de la Región.