Estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas también muestran que importaciones disminuyeron 5,3%.

Santiago.- Las exportaciones hacia China se han convertido durante los últimos meses en uno de los pilares de la economía chilena, que ha estado marcada por los efectos adversos de la pandemia del Covid-19 en todo el mundo. Así lo revelan nuevamente las cifras para el período de enero a agosto del 2020, con un importante aumento del 9,8% en los envíos al principal socio comercial de Chile y un monto de US$16.118,9 millones.

En tanto, según Reporte de Comercio Exterior del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas, el intercambio comercial global entre Chile y China promedió US$25.020,9 millones y registró un alza acumulada del 3,5%, en comparación al mismo período del 2019.

Respecto a las importaciones, éstas descendieron 5,3% entre enero y agosto de este año, con un monto de compras de US$9.458,2 millones.

En cuanto a lo ocurrido con el intercambio comercial con China sólo durante agosto, las exportaciones alcanzaron los US$ 1.925 millones, con una variación positiva del 6,6% al comparar con el mismo mes del 2019. En tanto, las importaciones descendieron 6,3% y corresponde a US$1.267,4.

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, destacó el “alza sostenida de las exportaciones hacia China desde abril, en plena pandemia, ya que esto evidencia claramente que las medidas de facilitación que hemos adoptado junto a Aduanas y otros servicios públicos han favorecido a todos los actores de la cadena logística”.

Por su parte, el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, agregó que “para lograr que el comercio exterior siga operando con relativa normalidad, ha sido muy importante el compromiso de todos los funcionarios de nuestro Servicio y también del sector privado, quienes han recibido y aplicado de muy buena forma todas las medidas normativas y operativas que tenemos en marcha desde marzo”.

EXPORTACIONES

Entre enero y agosto del 2020 China se mantuvo como el principal comprador de los productos chilenos con un 35,7% de participación sobre el total de las exportaciones realizada por el país. Las del sector minero representaron el 77% de los envíos totales, con US$ 12.412 millones, lo que implicó un aumento de un 15,7% respecto a igual período del año anterior.

Dentro de la canasta de productos mineros, destacaron los envíos de los Minerales de cobre y sus concentrados, que representaron el 50,9% de las exportaciones del sector minero al 31 de agosto del 2020; y el Cobre, el segundo en participación, con un 39,9 %, y una variación positiva del 26,2%.

Un 23,0% de los envíos a China correspondieron a exportaciones de productos no mineros, totalizando 3.707 millones de dólares, con una disminución de un 6,4%, respecto a igual período del año 2019.

Las exportaciones de frutas y frutos representaron el 35,9% de los productos del sector no minero, registrando una disminución del 10,0%, y totalizando 1.331 millones de dólares.

Un 27,5% de las ventas nacionales no mineras a China fueron de productos forestales y sus derivados, los cuales presentaron una variación negativa del 21,2%, en relación a igual período del año 2019, provocado principalmente por la baja del 20,5% de los embarques de celulosa.

Dentro de los otros alimentos, destaca el incremento que ha tenido la carne de porcino con una variación positiva, respecto al mismo período del 2019, de un 180,3%.

En tanto, dentro de los Productos del mar, los salmones y truchas presentaron una disminución de un 36%, con US$122 millones. Asimismo, destacaron en este grupo los aumentos porcentuales de los envíos de harina de pescado y conservas y preparaciones de pescados y mariscos, registrando incrementos del 68,4% y 80,3%, respectivamente

IMPORTACIONES

Pese a la disminución de las importaciones, China se posicionó como el principal abastecedor del país con un 26,4% de participación. El 1,8% de las internaciones desde China a nuestro país correspondieron a importaciones del sector de combustibles y lubricantes, el que presentó un aumento del 509,3% en relación con igual periodo del año 2019. Mientras que las importaciones de productos no combustibles bajaron 6,8%.

Las compras de maquinarias chinas presentaron una variación positiva del 28,5%, lo que implicó un aumento de 590 millones de dólares en la internación de estos productos.

Los productos de los sectores de Tecnología sufrieron una caída de 9,6%, respecto al período comprendido entre 1 de enero al 31 de agosto del 2019. En tanto que el ingreso al país de mercancías clasificadas bajo la categoría de Prendas de vestir, accesorios y calzados cayeron 33,9%.

Finalmente, los productos de Medios de transporte y sus partes tuvieron una disminución de 24,3%, en cambio los grupos de Alimentos y Otros productos aumentaron en un 19,3% y 18,1% respectivamente, destacando en Otros Productos el incremento de un 16,2% en los abonos y de un 33,5% en los medicamentos.