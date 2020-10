El encuentro de capacitación más grande del país, que en su tercera versión se realizó de forma 100% virtual en www.expochileagricola.cl, durante sus dos jornadas ofreció 130 seminarios, charlas y talleres, junto con una red de apoyo para emprendedores agrícolas, una feria virtual y la señal Expo TV con entrevistas, videos e información del agro.

Santiago.- Más de 60.000 visitas a seminarios, charlas y talleres, 17.000 visitas a la señal Expo TV y más de 13.000 visitantes a la feria virtual conforman el positivo balance de Expo Chile Agrícola 2020, la tercera versión del encuentro de capacitación más grande del país, organizado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) del Ministerio de Agricultura, que este año se realizó de forma 100% virtual el pasado 29 y 30 de septiembre.

Durante sus dos jornadas, a través del sitio web www.expochileagricola.cl, el evento ofreció 130 actividades entre seminarios, charlas y talleres de capacitación, junto con una red de apoyo para emprendedores agrícolas, una feria virtual con más de 70 stands de instituciones y empresas vinculadas con el sector –destacando entre ellos la participación internacional de Alemania, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Perú y el Banco Mundial- y la señal Expo TV, con entrevistas, videos e información de interés para el agro.

El lanzamiento del encuentro fue encabezado por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto con el Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, instancia que contó con la participación de los ministros de Economía y Turismo, Lucas Palacios; del Trabajo, María José Zaldívar; y de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, así como los directores y directoras de los 12 servicios que conforman el Ministerio de Agricultura.

Además de relevar la importante participación de este año, el Ministro Walker señaló que Expo Chile Agrícola 2020 fue “el encuentro de capacitación más grande que se ha realizado en la agricultura chilena en muchos años. Estuvimos conectados desde muchos lugares de Chile y de otros países. El nivel de público nos demuestra la importancia de entregar capacitación a los pequeños y medianos agricultores para su desarrollo, especialmente en este contexto de cambio climático y pandemia. Creo que esta versión online ha sido realmente un éxito”.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de FUCOA, Francisca Martín, agregó que junto con la gran cantidad de personas que siguieron todas las actividades, “es importante destacar que los seminarios, charlas y talleres tuvieron un público con una permanencia promedio de más de 100 minutos en línea, lo que para este tipo de eventos es muy destacable. Esto refleja tanto el gran interés de los agricultores y agricultoras a lo largo del país por participar y capacitarse, como la relevancia y calidad de las exposiciones y temáticas ofrecidas”.

Este año, los contenidos de Expo Chile Agrícola, impartidos por los 12 servicios del agro, instituciones académicas y organismos públicos y privados, se centraron en cinco grandes temas de interés para el sector: agua, agricultura sustentable, tecnología e innovación, asociatividad y desarrollo rural. Dado su formato 100% virtual, el evento permitió acceder a todos los seminarios y charlas desde cualquier punto del país vía streaming en la plataforma web, que además ofreció la posibilidad de realizar consultas vía chats y descargar diplomas de participación al término de las actividades.

Entre sus actividades, el encuentro contó con tres seminarios centrales del Ministerio de Agricultura que fueron encabezados por el Ministro Antonio Walker. “Diálogo por la Agricultura Sostenible en un contexto de cambio climático” contó entre sus expositores con Gonzalo Muñoz, High Level Climate Action Champion COP25, y Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, entre otros, quienes abordaron temas como reactivación económica, incendios y sequía, financiamiento y biodiversidad.

El seminario “El sector alimentario que queremos” contó con expositores como Javiera Bravo, Gerente de Innovación de Not Co Latam, y Graciela Urrutia, Gerente de Transforma Alimentos, entre otros especialistas que se refirieron a la importancia de la innovación y la diversificación de fuentes de materias primas, así como los desafíos de Chile para lograr una industria más competitiva, entre otros temas.

En tanto, el seminario “Araucanía, asociándonos para crecer” abordó la importancia del cooperativismo para el desarrollo de la agricultura de dicha región. La actividad contó con el testimonio y presentación de casos exitosos de empresas asociativas de La Araucanía, como NG-Seeds, Chilfresh y Agrotop.

Quienes deseen volver a ver los seminarios charlas y talleres, o bien no hayan podido asistir online a alguno de ellos, podrán encontrar los registros en video de estas actividades hasta el 15 de octubre en www.expochileagricola.cl.