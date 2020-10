Septiembre fue un mes auspicioso para el comercio exterior chileno con China, el principal socio comercial del país, al registrar importantes alzas en las exportaciones e importaciones: 29,7% y 19,3%, respectivamente, al compararlo con el mismo mes del 2019.

En el primer caso, las cifras elaboradas por el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas muestran que el mes pasado desde Chile se enviaron US$ 1.869 millones al gigante asiático, mientras que las compras alcanzaron US$ 1.406,9 millones.

Para el acumulado del período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de septiembre del 2020, las exportaciones totalizaron US$ 18.026,7 millones, también con una variación positiva del 11,8% para igual período del año pasado. Las importaciones, en tanto, fueron de US$10.867,8 millones, con una disminución del 2,7%.

“Las cifras muestran que el trabajo que hemos desarrollado desde marzo para facilitar la logística está dando resultados y que debemos seguir profundizando este camino, coordinándonos con los diversos servicios públicos y, por cierto, con el sector privado”, destacó el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

El Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, explicó “que es muy importante la labor que realizan nuestros funcionarios, tanto quienes han seguido en turno presenciales en las fronteras y puntos de control, como aquellos que están en teletrabajo. De la misma forma, se ha realizado un intenso trabajo de difusión y coordinación con los actores privados de la cadena logística para que se informen de las medidas de contingencia que hemos tomados y las usen con efectividad”.

EXPORTACIONES

Entre enero y septiembre del 2020 las exportaciones del sector minero a China representaron el 77,9% de los envíos totales a dicho país, con 14.042 millones de dólares y un aumento del 17,9% respecto a igual período del año anterior.

Dentro de éstos, destacaron los envíos de los Minerales de cobre y sus concentrados, que representaron el 50,9% de las exportaciones del sector minero y, el Cobre con un 40% de participación y una variación positiva del 27,9%.

Las exportaciones de productos no mineros totalizaron 3.985 millones de dólares, los que presentaron una disminución de un 5,4%, respecto a igual período del año 2019.

Las exportaciones de Frutas y frutos representaron el 33,6% de los productos de este sector, registrando una disminución del 10,1%, y totalizando 1.337 millones de dólares, en el período entre el 1 de enero y el 30 de Septiembre 2020.

Un 28,8% de las ventas nacionales no mineras a China fueron Productos forestales y sus derivados, los cuales presentaron una variación negativa del 19,3%, en relación a igual período del año 2019, provocado principalmente por la baja del 18,6% de los embarques de celulosa.

Dentro de los Otros alimentos, destaca el incremento que ha tenido la carne de porcino con una variación positiva del 74,9%. Dentro de los Productos del mar, los salmones y truchas presentaron una disminución de un 41,3%. Asimismo, destacaron los aumentos porcentuales de los envíos de harina de pescado y conservas y preparaciones de pescados y mariscos, con 75,3% y 52,6% respectivamente.

IMPORTACIONES

El 1,7% de las internaciones desde China a Chile correspondieron a importaciones del sector de combustibles y lubricantes, el que presentó un aumento del 558,3%, mientras que las importaciones de productos no combustibles anotaron una baja del 4,1%, ambos al comparar con igual periodo del año 2019.

Las compras de Maquinarias chinas presentaron una variación positiva del 35,1%. Los productos de los sectores de Tecnología sufrieron una caída de 3,3%. El ingreso de mercancías clasificadas bajo la categoría de Prendas de vestir, accesorios y calzados registraron una variación negativa del 31,8%.

Los productos de Medios de transporte y sus partes tuvieron una disminución de 24,7%, en cambio los grupos de Alimentos y Otros productos aumentaron en un 28,1% y 21,4% respectivamente, destacando en Otros Productos el incremento de un 20,4% en los abonos y de un 30,0% en los medicamentos.