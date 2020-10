A través de dos sesiones en modalidad on line, se analizará el impacto y significado del hito histórico, actividad que es organizada por el Centro de Estudios Latitud Patagonia y el Centro de Estudios Cervantinos de la institución universitaria.

Magallanes.- A nivel mundial han sido una serie de actividades que se han realizado para conmemorar los 500 años de la famosa expedición de Hernando de Magallanes (1519-1522). Es así como la Universidad San Sebastián a través del Centro de Estudios Cervantinos y el Centro de Estudios Latitud Patagonia de las sedes Valdivia y De la Patagonia ha organizado para los días jueves 15 y lunes 19 de octubre dos sesiones -en modalidad on line- para destacar la fecha.

La hazaña de Magallanes es un hito memorable de la Humanidad. La mayor gesta marítima y exploradora de la Historia que aún hoy causa asombro y admiración. Un antes y después con enormes repercusiones universales, según lo explica el director del Centro de Estudios Latitud Patagonia, Aldo Fredes.

“Es una auténtica proeza del espíritu humano, colmada de determinación, arrojo y tenacidad, más aún frente a la enorme odisea de la travesía, de sus incontables padecimientos y tribulaciones y de la tragedia como una acompañante infausta del viaje. Igualmente, la circunnavegación del globo por primera vez no solo demostró la esfericidad de la tierra, ensanchó a su vez el mundo, enlazó nuevas culturas y territorios y legó una nueva forma de conectarnos globalmente. Y como joya de la corona, reveló al mundo el famoso estrecho que hoy lleva el nombre del célebre navegante”, señala el académico USS.

Las conferencias se han programado en la modalidad webinar (on line) para el día jueves 15 a las 17.30 horas y lunes 19 de octubre a partir de las 16 horas. En la primera jornada se realizará la exposición “España en la época de los Descubrimientos durante el Siglo XVI a cargo de Gonzalo Larios Mengotti, doctor en Filosofía y Letras mención Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra (España), investigador del proyecto Historia de Chile 1960-2010 y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián.

La segunda exposición se denomina “Estrecho de Magallanes: la Cartografía del paso interoceánico”, a cargo de Rodrigo Moreno Jeria, doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla y director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales e investigador del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El segundo webinar, programado para el lunes 19 a las 16 horas, contará con conferencistas que dialogarán desde Londres y Sevilla, respectivamente. Se trata de la ponencia “500 años de un pasaje-mundo. Significados y formas de concebir el Estrecho de Magallanes en el Siglo XVI, a cargo de Mauricio Onetto Pavez, doctor en Histoire et Civilisations en l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, París), profesor de la Escuela de Arquitectura UC y profesor afiliado del Institute of Latin American Studies (ILAS) – University of London

También estará presente en la segunda jornada la exposición “Las Especierías y el proyecto imperial de Carlos V. Nuevas aportaciones”, a cargo de Juan Marchena Fernández, doctor en Historia Latinoamericana, catedrático de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, director del Área de Historia de América Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, académico de la Real Academia de Historia de España y coordinador de la Red Mundial de Universidades Magallánicas.

Se puede acceder a la conferencia a través del siguiente link: https://bit.ly/2GJG8k7