Durante la jornada del 16 de octubre el Buque Escuela español “Juan Sebastián De Elcano” ingresó por la boca oriental del Estrecho de Magallanes, siguiendo la ruta de la expedición de Fernando de Magallanes hace casi cinco siglos, a Aguas Territoriales chilenas.

Punta Arenas.- El buque español se sumará a las actividades en el marco de los 500 años del Estrecho de Magallanes, siendo recibido por el avión Naval 264, perteneciente al Grupo Aeronaval Sur, cuya tripulación saludó por vía radial a la Unidad española con el siguiente mensaje:

“500 años de aquella singladura.

Marinos valientes que se adentraron al océano en busca de la gloria.

500 años de haber hecho historia.

Gloria para las dotaciones que dejaron su hogar por lograr algo nunca hecho en la historia de la humanidad.

EBCB sea usted bienvenido al Estrecho de Magallanes, aguas bajo soberanía del Estado de Chile. Aguas con legado de historia naval de nuestros países.

Viva Chile, Viva España”

Respondiendo “Gracias por sus palabras. Viva Chile, Viva España”

El BE “Juan Sebastián De Elcano” participará en las actividades enmarcadas en los 500 años del Estrecho de Magallanes, arribando a la bahía de Punta Arenas el domingo 18 de octubre a las 13 horas, ocasión que se realizarán las respectivas salvas de honor, siguiendo la tradición naval, en formación junto al BE “Esmeralda” y algunos yates.

La tripulación del “Juan Sebastián De Elcano” mantendrá estrictos protocolos sanitarios, no desembarcando como tampoco recibirá visitas durante su estadía en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

De esta manera la Institución recibe al histórico Buque Escuela Español, quien recuerda con su nombre a Juan Sebastián De Elcano, audaz navegante que concluyó la expedición de Fernando de Magallanes, logrando la primera circunnavegación al mundo.