Durante la jornada del 21 de octubre, tras el acto oficial de conmemoración de los 500 años del Estrecho de Magallanes, se realizó la entrega de la condecoración “Armada de Chile” al abogado e historiador Mateo Martinic Beros.

Valparaiso.- En la ocasión, manteniendo los estrictos protocolos sanitarios, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Ronald Baasch Barberis, junto con el Jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, Capitán de Navío Enrique Silva Villagra, realizó la entrega formal en el domicilio del connotado historiador nacional de la condecoración, en reconocimiento a su larga trayectoria en el ámbito de la historia naval y marítima de Chile.

En la ocasión se reconoció el aporte del académico nacional, quién el año 2000 fuese galardonado con el Premio Nacional de Historia, autor de diversos libros, artículos y ensayos en donde ha plasmado parte importante de la historia de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, siendo uno de los principales promotores de la tesis de que Chile fue descubierto por el mar, cuando la expedición de Fernando de Magallanes registró para el conocimiento geográfico universal el Estrecho que lleva su nombre en el año 1520.

Mateo Martinic, en el marco de las conmemoraciones de los 500 años del Estrecho de Magallanes, fue uno de los principales impulsores en la idea de la construcción de una cruz en la Bahía de Fortescue, lugar donde se realizó la primera misa en el territorio que actualmente es Chile, hecho protagonizado por el Fray Pedro de Valderrama en el entonces llamado Puerto de Las Sardinas, esfuerzo que concluyó con la instalación de una cruz en el mencionado lugar, la cual es el trabajo mancomunado público y privado de diversas empresas magallánicas, y que constituye la Señal Marítima de Ayuda a la Navegación número 503 de la región.

Por otro lado el mencionado historiador entregó una serie de antecedentes históricos, los cuales permitieron fundamentar una serie de cambios en la toponimia del Estrecho de Magallanes, siendo incorporadas en las cartas náuticas de la zona adyacente a la Bahía de Fortescue, resaltando a algunos miembros de la expedición que hace 500 años cambió la forma de comprender el mundo, recibiendo de parte del Capitán de Navío Enrique Silva una copia de las cartas náuticas y reseña de los cambios realizados.

En la ocasión Mateo Martinic señaló que “esto ha sido una sorpresa gratísima, absolutamente inesperada, y me siento honrado hasta lo más profundo. Conozco a la Armada de Chile de una relación personal que data de hace más de medio siglo, una relación siempre entrañable de servicio recíproco. He llegado a conocer una institución admirable de la República, uno de los pilares de nuestro Chile, a su jefes, sus oficiales, su personal subalterno”, complementado que “he navegado con ellos, compartido y conociendo sus vivencias, ha sido tanto lo que he visto trabajando en terreno, faros, puestos de vigías y señales, obviamente en sus buques. Me siento honrado por la amistad que me han brindado todos sus componentes, y este homenaje lo recibo con agrado además, no solo por la admiración que le tengo a la Institución sino porque reconozco su rol”.