Titular de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, acompañó al Presidente Sebastián Piñera en su visita a la Región de la Araucanía.

Araucania.- Como todo un logro de los pueblos originarios del país calificó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, el anuncio realizado por el Presidente Sebastián Piñera respecto del envío de un proyecto de ley al Congreso para establecer como feriado el día 24 de Junio en reconocimiento al Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

La secretaria de Estado acompañó al mandatario en su visita a la Región de la Araucanía, lugar donde el Presidente Piñera realizó un balance del plan social, económico y político de la zona.

En el marco de esta visita, el mandatario anunció siete medidas para avanzar en el reconocimiento a los pueblos originarios en el país.

La primera de ellas es la firma de un Proyecto de Ley que establece como feriado el 24 de junio por ser el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, reconociendo así la importancia que este día tiene para los pueblos originarios.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, señaló que “el feriado del 24 de junio es logro de los pueblos originarios. Tenemos una deuda histórica con todos ellos, en especial con el pueblo mapuche y reconocer este día es una forma de comenzar a saldar parte de esa deuda. Va en la línea de restablecer las confianzas, de otorgarles un lugar importante en la sociedad, de comenzar además a crear conciencia en cuanto a reconocer también a sus autoridades ancestrales como interlocutores”.

Asimismo, indicó que “este feriado lo veníamos conversando hace ya un tiempo con las autoridades ancestrales del pueblo mapuche y hoy se materializa con el anuncio del Presidente Piñera que esperamos sea ratificado por el Congreso”.

El 24 de junio coincide con la fecha en que los pueblos originarios realizan diversas ceremonias de renovación del ciclo de la naturaleza como, por ejemplo, el We Tripantu mapuche.

Otras de las medidas anunciadas por el Presidente Piñera es la firma de un Instructivo Presidencial de Saludo, Lengua y Ceremonial Intercultural, cuyo objetivo es que los funcionarios de Gobierno reconozcan las tradiciones y la cultura de las comunidades al momento de saludar y despedirse.

Por otro lado, el mandatario firmó el decreto que promulga las Nuevas Bases Curriculares para la asignatura de Lengua y Cultura Indígena que regirá para los niños y niñas de 1° a 6° básico. El documento fue definido a través del proceso de Consulta Indígena y establece un total de 10 programas educativos, 9 destinados a cada uno de los pueblos indígenas de Chile por separado y uno adicional dedicado a la enseñanza del total de ellos.

A su vez, el Presidente anunció que se avanzará, luego de un proceso de consulta indígena, en un Proyecto de Ley de Patrimonio Indígena que incorporará el patrimonio cultural material e inmaterial y normas de restitución de bienes culturales, entre otros.

En otro ámbito, también se informó de la puesta en marcha de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), para apoyar la gestión de proyectos habitacionales en las tierras entregadas por esta última institución.

Además, se lanzará el Fondo Trawün (asamblea o reunión en mapudungun) para fomentar instancias de diálogo y debates de temas importantes para el desarrollo de cada comunidad.

Por último, el mandatario indicó que ya se han transferido 7 sitios a comunidades indígenas y un sitio a la municipalidad de Toltén, beneficiando a 782 personas y se espera que a fines de este año se transfieran otros 8 sitios adicionales alcanzando un total de 15 durante el 2020.

En ese sentido, la ministra Karla Rubilar afirmó que “la agenda indígena del Gobierno no se agota en un feriado. Es un paso importante, pero no el único. Es un camino que estamos recorriendo y que va a significar más desarrollo y reconocimiento del valor de los pueblos originarios. Por eso el Presidente Piñera ha recogido el trabajo que hemos impulsado desde mucho antes, para ir avanzando en concretar el desarrollo integral e inclusivo de esta y otras regiones con presencia de pueblos indígenas, reafirmar la voluntad de diálogo, además del reconocimiento y la valoración de la diversidad. Iremos cumpliendo promesas anheladas hace muchos años, para reconstruir confianzas, ese es el mandato”.