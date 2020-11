La masificación del internet trajo consigo dos nuevos campos para la industria del entretenimiento; campos que generan hoy millones de dólares alrededor del mundo. Hablamos del streaming y los Esports, dos líneas de negocio que hace rato dejaron de ser una moda y son, a todas luces, una tendencia cuyo crecimiento no tiene techo.

Específicamente en el ámbito de los deportes electrónicos, la audiencia a nivel mundial supera los 450 millones de personas entre “Ocasionales” y “Entusiastas”. Y se espera que en 2023 la cifra supere los 600 millones, según un estudio publicado por Business Insider Intelligence. En nuestro país, se estima que en 2019 ya había 365.000 consumidores “Ocasionales” y 256.000 “Entusiastas”; números que seguramente fueron al alza durante la pandemia del Covid, haciendo cada vez más atractivo a este innovador mercado. Así lo entienden en NexoPlay, una plataforma medial 360 sobre Esports que se plantea como la voz latina de los Esports, desde Chile para el mundo.

Creada por un grupo de inversionistas y ejecutivos del área de la televisión, con años de experiencia en la generación y desarrollo de productos de entretenimiento que conectan con las audiencias, NexoPlay surge como un medio con diversos canales de comunicación y una productora capaz de llevar a cabo competencias, ligas, torneos y transmisiones -propias y de terceros nacionales, latinoamericanos y mundiales (en español latino)- con el mayor estándar de calidad del país.

Jaime Boetsch (Director Ejecutivo – ex director de programación de TVN); Cristián Concha, (Gerente General- ex jefe de planificación de CHV) y Fernando Guzmán (Director Esports y contenido) encabezan esta plataforma digital junto a un directorio conformado por Hernán Schmidt (ex dueño de Etc.Tv), Patricia Delaveau (ex directora de promociones CHV) y la Familia Spoerer.

“Todos quienes lideramos este proyecto entendemos que los Esports son una tendencia en constante ascenso, que desde su irrupción ha cautivado a un público que ya no se interesa sólo en los deportes tradicionales. Y con el confinamiento, el número de usuarios aumentó considerablemente y amplió su alcance a nuevas audiencias, acrecentando su atractivo dentro del mercado”, señala Boetsch.

Las palabras del Director Ejecutivo de NexoPlay van en línea con los números que arroja un estudio internacional realizado por Havas, que indica que el 57% de los gamers antepone los videojuegos y los Esports a la televisión, las series, la música o las redes sociales. En Chile, en tanto, las compañías de telecomunicaciones informaron que durante la pandemia hubo aumentos promedio de 34% en los datos utilizados para juegos online.

Pero, desde el punto de vista de los gamers, ¿qué hace tan atractivo a los Esports? De acuerdo a Boetsch, “son la mezcla perfecta de entretención y deporte. A pesar de no necesariamente sudar en las partidas, la complejidad del trabajo en equipo y decisiones estratégicas permiten situarlo al nivel de ajedrez como un deporte/ciencia. Además, la inclusión es un valor importante a destacar, pues no se discrimina por sexo o estado físico para participar en una competencia; aquí sólo pesa la habilidad”.

El interés creciente de los usuarios transforma a la industria de los deportes electrónicos en una nueva e importante vitrina publicitaria. Sólo en nuestro país, el 79% de los usuarios chilenos afirma haber visto avisaje mientras juegan y sólo un 4% dice que pagaría para no verlos. Las cifras son similares a nivel internacional, razón por la que los ingresos generados mayoritariamente por publicidad y patrocinios en el mercado mundial de los Esports ascendieron a USD 776,4 millones en 2018, según Statista.com.

“Los Esports son el presente y futuro de la industria del entretenimiento. En NexoPlay así lo entendemos. Estamos conscientes del potencial que tienen y trabajamos para ser el punto de encuentro de los gamers latinoamericanos”, sentencia Jaime Boestch.