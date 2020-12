Entre enero y noviembre la recaudación fiscal lograda por Aduanas fue de US$ 10.746 millones.

Noviembre mostró positivos signos de recuperación para el comercio exterior al registrar exportaciones por US$ 5.436,9 millones y un 10,4% de incremento al compararlas con el mismo mes del 2019. Así lo evidencian las cifras que periódicamente sistematizada el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas. Al contrario, las importaciones disminuyeron un 8,1% al alcanzar un monto de US$ 4.721,5 millones.

Tanto los envíos del área minera como del área no minera mostraron variaciones positivas durante noviembre, con 18,9% de alza la primera (US$ 3.159,9 millones) y 0,4% de incremento la segunda (US$ 2.277 millones). En el penúltimo mes del año las exportaciones de cobre tuvieron un importante aumento del 67,4% (US$ 1.593,8 millones) al compararlas con noviembre del 2019.

El recientemente asumido Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, explicó que “observamos una tendencia que marca el repunte y recuperación de las exportaciones chilenas, que suben por tercer mes consecutivo, mostrando un alza de 10,4% en noviembre, con cifras positivas de envíos a nuestros principales socios comerciales: China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Brasil. También vemos un leve crecimiento del intercambio comercial en el mes recién pasado y con una buena noticia: aumentan tanto las exportaciones mineras como las no mineras. Estamos confiados de que el Comercio Exterior será una de los motores de la reactivación económica y esperamos seguir viendo repuntes al cierre del año”.

Agregó que “el repunte en las exportaciones es un importante impulso a la economía chilena y refuerza los beneficios de la integración comercial con el mundo… Destacamos el trabajo que ha realizado Aduanas durante este año, que, junto a la labor de los otros servicios públicos relacionados al comercio exterior y las coordinaciones con el sector privado y las medidas de facilitación, nos ha permitido como Gobierno dar garantías de pleno funcionamiento a este sector de la economía tan relevante para el país”.

En tanto, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, resaltó que “a nivel global vemos que una mayor confianza del consumidor final está impulsando nuestro comercio exterior, en particular nuestras exportaciones, que ya se acercan a los niveles prepandemia. Un ejemplo de ello, es que los envíos a Estados Unidos, nuestro principal destino de las exportaciones no cobre, crecen 35% en noviembre, registrando su primera alza en el año”.

“Estamos convencidos que el comercio exterior será un impulsor de la reactivación económica, lo cual es esencial en un país exportador como Chile, por lo que es clave profundizar nuestra integración al mundo. En esa línea, esta semana estamos en Europa para avanzar en la concreción de la modernización de nuestro Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, nuestro tercer socio comercial, en el primer semestre de 2021”, dijo también Yáñez.

El Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, señaló que “pese a todos los inconvenientes que ha tenido este año 2020, la efectividad que hemos logrado con la aplicación de las múltiples medidas de facilitación del comercio exterior auguran un término de año positivo para todos los actores de la cadena logística. Nuestra institución sigue muy atenta, en todo el país, para reaccionar con celeridad cada vez que se requiera, a lo que ahora sumamos todos los esfuerzos necesarios, de acuerdo a nuestros roles, para aportar a la paulatina apertura de las fronteras para los extranjeros que comenzó en el Aeropuerto Internacional de Santiago”.

EXPORTACIONES

En una mirada más global, se puede apreciar que para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de este año se registraron exportaciones por US$ 61.909 millones, con una baja del 5% en relación a los mismos 11 meses del 2019.

China se mantuvo como el principal comprador, alcanzando una participación del 36,3% sobre el total de las exportaciones del país, seguido de Estados Unidos (14,2%) y Japón (8,8%).

Las exportaciones mineras han sido muy relevantes durante los últimos meses: para este mismo período los envíos de este sector minero representaron el 54,3% de las ventas totales del país, con un monto de US$ 33.607 millones, y exhibieron una importante alza del 1,4% respecto a igual período del año anterior.

Dentro de la canasta de productos mineros se destacaron los envíos de Minerales de cobre y sus concentrados, los que tuvieron una participación del 46,6% sobre el total de ventas de este sector, pese a registrar una caída del 5,4%, en relación con igual período del año 2019.

El Cobre, posicionado en el segundo lugar con un 41,4% de participación, presentó una variación positiva del 6,5%. Asimismo, aumentó del 127,7% el envío de Minerales de hierro y sus concentrados.

En cuanto a las exportaciones de productos no mineros, éstas totalizaron los US$ 28.302 millones, y presentaron una disminución del 11,7% respecto con igual período del año 2019.

Acá se evidencian las bajas registradas por las Paltas (-36,1%), Uvas (-17,6%), Cerezas (-7,9), Manzanas (-6,5%), Salmones y truchas (-15,6%), Celulosa (-23,7%) y, Madera y sus manufacturas (-6,2), así como los aumentos exhibidos por la Harina de pescado (57,9%), Erizos (10,9%), Conservas y preparaciones de pescados y mariscos (9,4%) y, la presentada en el grupo de Otros Alimentos, donde la variación positiva del 9,5% fue provocada principalmente por el crecimiento del 43,5% y 20,1% de los envíos de carne de porcino y bovino, respectivamente.

IMPORTACIONES

Entre enero y noviembre del año 2020 las importaciones del país totalizaron US$ 50.200 millones, disminuyendo 15,9% respecto al 2019. China se posicionó como el principal vendedor con una participación del 27,1% sobre el total de importaciones, seguido de Estados Unidos (18,3%), Brasil (7,6%) y Argentina (6%).

Las importaciones del sector combustible representaron el 12,9% de las compras totales del país, alcanzaron un monto de US$ 6.478 millones, y registraron una disminución del 35,2% respecto a igual período del año 2019.

Dentro de la canasta de productos combustibles, se destacó la baja observada en las compras de Petróleo crudo (-47,3), Petróleo diésel (-33%), Hulla (-21,5) y Gas natural licuado (-19,2%).

Mientras que las importaciones de productos no combustibles totalizaron US$ 43.772 millones, exhibiendo una disminución de un 12% respecto a igual período del año 2019.

Entre las variaciones observadas están los incrementos en las adquisiciones de Grupos electrógenos (154%) y Maíz para consumo (25,3%); así como las disminuciones en las importaciones de Vehículos para el transporte de personas (-52,2%), Vehículos para el transporte de mercancías (-40,6%), Calzados (-30,8%), Prendas de vestir y accesorios (-29,4%) y, Televisores (-17,7%).

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

El monto de los gravámenes aduaneros recaudados entre enero y noviembre de 2020 totalizó US$ 10.746 millones, es decir 14,4% menor a la registrada en igual período del año 2019.

El principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los US$ 9.288 millones, registrando un nivel de participación del 86,4%. El impuesto específico al petróleo diésel se posicionó en segundo lugar, con un 7,2% de participación en la recaudación de Aduanas, con un monto de US$ 775,2 millones y un incremento del 25,6% en comparación a igual periodo del año 2019.

En tercer lugar, con un 3,5% de participación, el derecho Ad-valorem, totalizó los US$383,8 millones de dólares percibidos.