El portal web lanzado por Bienes Nacionales, en apoyo y colaboración con el trabajo del Ministerio de Economía, permite ubicar de manera georreferencial a más de 2.300 Pymes, con una gran variedad de productos y servicios para todos los gustos.

A la vuelta de la esquina y sin salir de casa, es posible encontrar el regalo perfecto para estas fiestas de fin de año. Esa es la invitación del Visor Pymes de Barrio (www.pymesdebarrio.cl), un portal web creado por Bienes Nacionales que se suma al esfuerzo y trabajo colaborativo junto al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo por potenciar a los emprendedores de nuestro país. A 8 días de la Navidad, invita a los vecinos a lo largo de Chile a que puedan hacer sus compras navideñas, apoyando a los negocios que se encuentren en el mismo sector o comuna.

“Este Visor busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas en momentos muy difíciles. Este ha sido un año difícil para los emprendedores, ha sido un año donde han disminuido las ventas, donde es importante que le pongamos el hombro y que los apoyemos para salir adelante. Por eso esta iniciativa es muy positiva para ellos, porque permite identificar de manera georreferencial, el lugar donde se ubican las pequeñas y medianas empresas y de esa manera ayudarlas en las ventas que en esta época del año son muy importantes. A través de la página Pymesdebarrio.cl, se puede determinar cuáles son las Pymes que están a 3 kilómetros a la redonda”, aseguró Álvaro Pillado, subsecretario de Bienes Nacionales.

Chocolates, ropa, juguetes, accesorios y artesanía, son solo algunos de los productos que se pueden encontrar en los más de 2.300 negocios inscritos en el Visor Pymes de Barrio. La página es muy fácil de utilizar y cuenta con un mapa en el que se pueden identificar todas las pymes que se encuentren en un sector determinado, pero también ofrece la ayuda de una asistente virtual, un robot que está disponible todos los días y a todo horario y que ayuda a las personas a llegar a los productos que ofrecen los diferentes negocios. La página entrega además información relacionada con la forma de entrega o despacho. Pymes de barrio cuenta con un distintivo “sello mujer”, que destaca aquellas Pymes que han sido creadas o que son lideradas por una mujer, actualmente hay 1.600 emprendimientos con este sello.

Para los amantes del mate, en “Del Sur, Mate Bar” (@delsurmatebar), se puede encontrar el regalo perfecto. El emprendimiento que comenzó en el año 2016 en Avenida Italia 1439, en Providencia, ha debido potenciar sus ventas a través de internet, producto de la pandemia. “Cuando comenzó la pandemia, nuestras ventas se transformaron 100% online. Hace dos semanas nos inscribimos en Visor Pymes de Barrio y esperamos que nuestras ventas sigan aumentando y más personas puedan conocer nuestros productos. Es una muy buena alternativa para encontrar los regalos para esta Navidad”, aseguró Manuel Riquelme, uno de sus dueños.

En el norte de Chile, específicamente en Arica, Carolina Nef es dueña de Delissan (@delissan), un emprendimiento dedicado a elaborar y vender productos sin gluten, ella es parte del Visor Pymes de Barrio. “A mí me inscribió en la página mi hija, que es quién me apoya con las redes sociales y las ventas por internet, yo me he dedicado más a elaborar los panes, pero que ahora para Navidad, hemos ampliado a panes de pascua y galletas para celíacos. Sabemos que las redes sociales son muy útiles para poder potenciar nuestro emprendimiento”, asegura Carolina Nef, dueña de Delissan.

En el otro extremo de Chile, en Coyhaique, Olga Gajardo Moreira (66 años) tiene su negocio llamado Creaciones Olgui (@creacionesolgui), enfocado en el tejido de prendas de hilo y lana de oveja. La pandemia afectó considerablemente su negocio, hoy lucha por salir adelante. “Para nosotros, lo fuerte son los turistas, pero con la pandemia, la venta presencial se fue a cero, pero por eso nosotros decidimos apoyarnos en las ventas por internet y la página de Pymes de Barrio me parece muy buena, porque apoya nuestras redes sociales y a los emprendedores, que somos muy importante para el país”, asegura Olga Gajardo Moreira.

¿Quiénes pueden ser parte de Pymes de Barrio?

Todas las pymes de Chile pueden inscribirse en www.pymesdebarrio.cl y ofrecer sus productos. Automáticamente quedarán georreferenciadas en el visor de Pymes. Las micro, pequeñas y medianas empresas deben contar con inicio de actividades en el SII; además deben ofrecer servicio de despacho o punto de retiro y deben contar con al menos uno de los siguientes puntos; disponer de venta y pago en línea; tener contacto a través de página web o redes sociales; o teléfono de contacto o Whatsapp.