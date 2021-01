Juan José Ossa asume como ministro de la Secretaría General de la Presidencia y María Emilia Undurraga es la nueva ministra de Agricultura.

Santiago.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha aceptado las dimisiones presentadas y ha dispuesto los siguientes nombramientos:

Juan José Ossa asume como Ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Previamente, se desempeñaba como Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia. Previamente, fue Subsecretario de Justicia entre marzo de 2018 y diciembre de 2019. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master in Law de la London School of Economics and Political Science.

El ministro reemplazará en la cartera a Cristián Monckeberg, quien además se desempeñó como Ministro de Vivienda y Urbanismo y De Desarrollo Social y Familia, además de haber sido antes parlamentario por tres periodos consecutivos, Presidente de Renovación Nacional y fundador de Chile Vamos.

El Presidente agradece al Ministro saliente por su rol en la aprobación de proyectos emblemáticos para el Gobierno como el Servicio Mejor Niñez, la Ley de Migraciones, El Fondo Covid y nuevo IFE, la ley del Cáncer, Cuotas indígenas, por mencionar algunos, y también por los avances en materia de modernización del Estado y Gobierno digital desarrollados en su gestión.

María Emilia Undurraga asume como Ministra de Agricultura. Hasta el momento, la nueva secretaria de Estado se desempeñaba como Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura.

Es Ingeniera Agrónoma con mención en Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, posee un Máster en Sociología de la Pontifica Universidad Católica y un Máster en Políticas Internacionales de Desarrollo de la Universidad de Duke.

La ministra reemplazará en el cargo a Antonio Walker, quien estuvo al frente de la cartera desde marzo de 2018.

El Presidente agradece al Ministro saliente por su gestión en iniciativas como el Plan Nacional de Asociatividad más Unidos, la Nueva Política Nacional de Desarrollo Rural, el lanzamiento del Comité de Abastecimiento seguro, el envío del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y su esfuerzo por apoyar al mundo agrícola en el contexto de la crisis hídrica que atraviesa el país por medio de la Comisión Nacional de Riego, permitiendo un aumento en tecnificación, infiltración de acuíferos y un énfasis en la mejora de la gestión de cuencas.

Máximo Pavez es designado Subsecretario General de la Presidencia. El subsecretario, quien reemplaza en el cargo al nuevo ministro, Juan José Ossa, se desempeñaba como Jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Es Abogado y Máster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

Edgar Blanco es designado Subsecretario de Minería. El subsecretario, quien asume en reemplazo de Iván Cheuquelaf Rodríguez, se desempeñaba como Intendente en la Región de Antofagasta. Es Ingeniero Civil de Industrias con mención en Minería y Máster en Economía de Minerales de la Pontificia Universidad Católica, y posee 8 años de experiencia en explotación de minas de rajo abierto y subterránea.

Blanquita Honorato es designada Subsecretaria de la Niñez. La funcionaria, quien reemplaza en el cargo a Carol Bown, se desempeñaba como Jefa de la División de Promoción y Prevención en la Subsecretaría de la Niñez. Es Psicóloga Laboral-Organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master in Public Administration en la New York University.

Alicia Gallardo es designada Subsecretaria de Pesca. La nueva subsecretaria, quien asume en reemplazo de Román Zelaya Ríos, se desempeñaba como Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Es médico veterinario con doctorado de la Universidad de Chile.

El Presidente agradece profundamente el gran trabajo realizado por las autoridades salientes, y da la bienvenida y entrega los mejores deseos a quienes inician sus labores en el Gobierno.

Algunas de las personas que han presentado sus renuncias asumirán nuevos desafíos como candidatos a la Convención Constitucional. El Presidente les desea el mayor de los éxitos en esta gran misión y confía en que harán su mayor aporte para que la Convención Constituyente llegue a buen puerto: una buena Constitución para Chile.