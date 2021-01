El catastro realizado por el Ministerio de Educación para identificar la presencia de casos de Covid-19 en las comunidades educativas (estudiantes, docentes, asistentes de la educación y miembros del equipo directivo) y de la activación de protocolos preventivos arrojó que sólo el 15% de los colegios que volvieron a clases presenciales en 2020 tuvieron algún caso de Covid y sólo el 1% tuvo más de un caso.

Santiago.- Los 11 establecimientos que reportaron la presencia de más de un caso de Covid-19, fueron independientes y no representaron rebrotes.

La leve tasa de contagios dentro de los establecimientos que retornaron a clases presenciales es consistente con la evidencia científica incipiente sobre los efectos que tiene la reapertura de escuelas sobre la propagación del virus, la cual sugiere que la reapertura de escuelas (o el no cierre, en caso de Suecia) no han significado rebrotes en esas comunidades escolares.

“La experiencia de los establecimientos que abrieron sus puertas en 2020, es coincidente con lo que muestran los estudios a nivel internacional, esto es que las escuelas son espacios seguros cuando se cumplen con las medidas y protocolos sanitarios exigidos”, señaló el Ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Casos de COVID-19 en los establecimientos

 Solo 11 establecimientos (1% del total) presentaron más de un caso de COVID-19 durante el retorno a clases presenciales.

 124 establecimientos (14% del total) presentaron un único caso de COVID-19 durante el retorno a clases presenciales.

 768 establecimientos (85% del total) no presentaron casos de COVID-19 durante el retorno a clases presenciales.

Medidas tomadas en base a los protocolos establecidos por Minsal y Mineduc

Tomando en cuenta los establecimientos que presentaron casos de COVID-19:

 El 47% aplicó cuarentena para el caso confirmado y sus contactos estrechos.

 El 29% aplicó cuarentena solo para el caso confirmado.

 El 15% suspendió las clases presenciales solo en el curso del caso confirmado.

 El 6% suspendió las clases en todo el establecimiento.

 El 1% suspendió las clases para un nivel completo.

 El 1% suspendió las clases para un ciclo completo.