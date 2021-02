De acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Aduanas, en enero las importaciones tuvieron una variación negativa del 1,5%.

Santiago.- Un positivo comienzo de año tuvo el comercio exterior chileno: el intercambio comercial global registró un aumento del 4,2% y las exportaciones subieron un 8,5%, ambos al comparar enero del 2021 con el mismo mes del 2020. Así lo consigan los datos del Reporte de Comercio Exterior que elabora mensualmente el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Aduanas.

Se registraron US$ 7.949,8 millones en exportaciones y China continúa siendo el principal mercado de destino de los productos nacionales, con una participación del 47,1%. A continuación, figuran Estados Unidos (11,8%) y Japón (9,1%), es decir, hacia estos tres países de destino se efectuaron el 68,0% de las ventas totales a nivel nacional.

En cuando a las importaciones en este primer mes del 2021, éstas alcanzaron los US$ 5.294 millones, lo que significó una baja del 1,5% respecto a enero del 2020. Nuevamente China se posicionó como el principal vendedor con una participación del 30,0% sobre el total de importaciones, seguido de Estados Unidos (17,0%) y Brasil (8,5%).

El Ministro (s) de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yáñez, indicó que “sin duda el crecimiento de 8,5% en nuestros embarques este mes es destacable, ya que en enero de 2020 el mundo todavía no había sido impactado por la pandemia del COVID-19. El positivo arranque de nuestras exportaciones en 2021, es reflejo del buen ritmo de la recuperación en la actividad productiva en nuestros mayores socios comerciales, en particular China, Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil y Alemania. Esto reafirma que nuestro comercio exterior es un pilar fundamental para la reactivación, el cual debemos fortalecer profundizando nuestra integración al mundo”.

En tanto, el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, destacó que “el primer mes de 2021 confirma la tendencia de recuperación del comercio exterior que observamos al cierre del año pasado, con un incremento de 4,2% en el intercambio comercial de Chile con el mundo”. Agregó que “son cifras que recibimos con satisfacción porque el comercio exterior juega un rol importante rol en la reactivación económica, impulsando al comercio mayorista y detallista y a la recuperación del empleo”.

“Comenzamos el año 2021 con el mismo compromiso y profesionalismo desplegado el año pasado. Sabemos que el trabajo que desarrollan nuestros funcionarios en todo Chile ha sido y sigue siendo fundamental para enfrentar de mejor forma la pandemia, tanto por las implicancias económicas y sociales que tiene mantener operativo el comercio exterior como por la importancia de poder hacer más expedito el ingreso de los insumos médicos, especialmente los millones de vacunas que están llegando al país durante estos días y que serán fundamentales para todos los ciudadanos”, recalcó el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma.

A casi un año de haber tomado las primeras medidas concretas para enfrentar esta problemática, el Servicio Nacional de Aduanas en conjunto con la Subsecretaría de Hacienda y otros actores públicos y privados han seguido aplicando con efectividad las acciones de contingencia que aún se mantienen vigentes en todo el país.

EXPORTACIONES

Las exportaciones del sector minero representaron el 56% de las ventas totales del país, con US$4.448 millones, y exhibieron un incremento del 33,3% respecto a igual período del año anterior. Dentro de la canasta de productos mineros se destacaron los envíos de Minerales de cobre y sus concentrados, los que tuvieron una participación del 53,3% sobre el total de ventas de este sector, y registraron un alza del 42,0%, en relación con igual período del año 2020.

El Cobre, posicionado en el segundo lugar con un 37,3% de participación dentro de los productos mineros, presentó una variación positiva del 28,1. Asimismo, es importante mencionar el aumento del 59,5% exhibido por los Minerales de hierro y sus concentrados.

Las ventas del sector no minero totalizaron en US$ 3.501 millones, y presentaron una disminución del 12,3% respecto con igual período del año 2020. En relación a las variaciones observadas en los productos no mineros, sobresalieron las alzas registradas por las Nueces de Nogal (90,8%), Celulosa (30,1%), Cerezas (13,9%); así como las bajas exhibidas en las Paltas (-71,5%), Uvas (-52,6%), Ciruelas (-33,3%), Harina de pescado (-32,0%), Vino (-15,7%), Papel y cartón sus manufacturas (-12,5), Salmones y truchas (-10,9%), y la presentada en el grupo de Otros Alimentos, donde la variación negativa del 25,0% fue provocada principalmente por la caída del 47,1%, 42,7% y 40,0% de los envíos de carne de ave, bovino y porcino, respectivamente.

IMPORTACIONES

Las importaciones del sector combustible representaron el 11,6% de las compras totales del país, alcanzaron un monto de US$ 613 millones, y registraron una disminución del 44,5% respecto a igual período del año 2020. Dentro de la canasta de productos combustibles, se destacó la baja observada en las compras de Petróleo diésel (-63,2%), Petróleo crudo (-38,2%), Hulla (-34,1%) y Gas natural licuado (-17,6%).

Las compras de productos no combustibles fuero de US$ 4.681 millones, exhibiendo un crecimiento del 9,6% respecto a igual período del año 2020. En relación a las variaciones observadas en los productos no combustibles, sobresalieron los incrementos en las adquisiciones de Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras (110,3%), Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (38,9%), Celulares (37,3%), Medicamentos (15,9%), y Maíz para consumo (15,3%); así como las disminuciones en las importaciones de Prendas de vestir y accesorios (-33,5%), Calzado (-26,4%), Carne de bovino (-12,9%) y Vehículos automóviles para el transporte de personas (-10,6%).

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Los gravámenes aduaneros recaudados durante enero del año 2021 totalizaron US$ 1.107 millones, cifra un 2,8% menor a la registrada en igual período del año 2020. El principal gravamen recaudado correspondió al IVA, alcanzando los US$ 992 millones, registrando un nivel de participación del 89,6%, y exhibiendo una disminución del 1,5%.

El derecho Advalorem se posicionó en segundo lugar con un 4,0% de participación en la recaudación de Aduanas, y presentó un incremento del 34,2% en comparación a igual periodo del año 2020.

Por último, y en tercer lugar con un 2,8% de participación, el impuesto específico al petróleo diésel, totalizó 31 millones de dólares, registrando una baja del 56,3% respecto al 2020.