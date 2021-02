A través del sitio www.fuas.cl los postulantes pueden completar el formulario para acceder a los beneficios para el año 2021.

El jueves 18 de febrero se abrio un nuevo período de postulación para los beneficios estudiantiles, el que se extenderá hasta el 18 de marzo, según informó la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación. En esta oportunidad, quienes por diferentes motivos no hayan postulado en la primera etapa podrán hacerlo para acceder a los más de 19 beneficios entre gratuidad, becas y créditos para el año académico 2021.

Los interesados deben ingresar al sitio www.fuas.cl, y llenar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Ahí se les solicitará información sobre grupo familiar y datos sobre ingresos económicos.

En esta nueva etapa pueden postular todos los estudiantes que en 2021 ingresarán a primer año de educación superior, y también quienes ya estén cursando una carrera y no cuenten actualmente con ayudas estatales. Por otra parte, quienes ya tengan asignado un beneficio no necesitan volver a postular, pero sí pueden hacerlo en caso de que quieran optar a un beneficio distinto al que tienen. Si no logran acceder a él, mantendrán el ya existente.

Para más información, los postulantes pueden revisar el sitio www.beneficiosestudiantiles.cl donde encontrarán datos sobre fechas de resultados, asignaciones y las diferentes etapas de este proceso.