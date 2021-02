1984 es el registro de la última visita de la Dama Blanca a la capital regional de Los Lagos.

Puerto Montt.- El viernes 19 de febrero al mediodía, y tras 37 años de su última visita, el Buque Escuela “Esmeralda” recaló a Puerto Montt escoltada por los Patrulleros “Micalvi” y “Videla” de la Quinta Zona Naval, esto como parte del itinerario oficial del LXVI Crucero de Instrucción, que debido a la pandemia se lleva a cabo en aguas y puertos nacionales.

Respecto a la recalada operativa, en la cual no descenderá la dotación ni se recibirán visitas por protocolos ante la pandemia, el Comandante de la Unidad Capitán de Navío Oscar Manzano precisó que “la entrada fue a vela y fondeamos muy cerca de la costanera para que la gente que no conoce a la Esmeralda la pueda ver en la Bahía”.

Ante esta pandemia, la primera restricción fue adecuar el itinerario a aguas nacionales, y como explicó el Comandante Manzano “en consideración que no podemos bajar a los puertos, hicimos cuarentena preventiva, PCR preventivos para verificar que nadie de la dotación estuviera contagiado. Por eso no podemos bajarnos en los puertos, ni recibir visitas a bordo”.

“Nos encontraremos en Puerto Montt hasta el domingo 21, y a eso de las 19.00 horas iniciaremos nuestro desplazamiento con rumbo hacia el sur. Nuestra intención es navegar hasta el Cabo de Hornos pasando por la ciudad de Punta Arenas”, detalló el oficial.

La dotación de la “Dama Blanca” está compuesta por un total de 280 integrantes, el principal grupo son 93 Guardiamarinas quienes recientemente se graduaron, y 41 Marineros en instrucción, los cuales en este Crucero de Instrucción lograrán aprender sobre las condiciones marítimas de Chile y los desafíos que implican las navegaciones en aguas territoriales nacionales.

Finalmente, el Comandante de la Unidad destacó que “la dotación está muy contenta de llegar y navegar la geografía de esta linda zona, es un crucero especial, pero estamos formando marinos que tras culminar esta instrucción serán más expertos”.

Cabe señalar que la travesía tendrá una duración de 118 días considerando el cruce por el Cabo de Hornos y recaladas operativas en las zonas insulares de Robinson Crusoe, Rapa Nui y puertos como Iquique, Coquimbo, Puerto Montt, entre otros.