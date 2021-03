Verlasso, la marca de salmón ultra premium y de alta sustentabilidad de AquaChile, estará presente en forma exclusiva en el Masters de Augusta 2021 en Estados Unidos.

Este importante torneo de golf se desarrollará entre el 5 al 11 de abril.

El salmón es reconocido como una de las proteínas más sanas para su consumo, en particular para deportistas de alto rendimiento. El chef Rubén García estará a cargo de preparar los platos para los mejores jugadores de golf del mundo en este campeonato, incluido Joaquín Niemann, así como el staff del torneo, donde Verlasso será uno de los protagonistas.

Esta no es la primera vez que el salmón Verlasso está presente en actividades protagonizadas por deportistas de alto rendimiento. Por ejemplo, en 2020 AquaChile fue proveedora de salmón en tres eventos del Super Bowl LIV y el Taste of the NFL, y fue proveedora exclusiva de salmón en el torneo de PGA Tour que se realizó en Phoenix.

AquaChile es el segundo actor en la industria mundial del salmón, elabora productos de la más alta calidad, y lo hace de la mano de una producción responsable con el medio ambiente y cercana con las comunidades vecinas.