• Se trata de la financiera Tecnocréditos Ltda y de la empresa Kinetreat, dedicada a realizar tratamientos estéticos.

Tras recibir algunos reclamos, el SERNAC denunció al Ministerio Público por eventual fraude a la empresa Tecnocréditos Ltda., quien estaría solicitando dinero por adelantado a los consumidores para acceder a un crédito, préstamo que finalmente no se concreta.

Además de esta empresa, el SERNAC ha denunciado por prácticas similares este año a otras cinco sociedades: Coopafin, Coop Chile, Atlante, Acredicom Chile y Credi-Chile.

Esta semana también el Servicio denunció al Ministerio Público a la empresa Kinetreat, dedicada a realizar tratamientos estéticos. El objetivo es que se investigue la eventual comisión del delito de apropiación indebida, ya que la empresa no prestó los servicios contratados y no devolvió el dinero a los consumidores, quienes no han podido posteriormente contactarla.

El llamado a los consumidores es a tomar precauciones para no caer en este tipo de estafas. En el caso de las empresas crediticias, verificar que se encuentre registrada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). También es importante buscar referencias, cotizar y comparar los créditos y sospechar si se le pide realizar transferencias a personas naturales y no al RUT de una empresa.