Santiago.- Sebastián Torreblanca Sánchez tiene 19 años y estudia en primer año de Medicina en Coquimbo. Asiste a Teletón desde los 3 años de edad, instancia que lo llevó a conocer muchos doctores durante su vida y que, afirma, fueron un motor, un aliciente importante en su decisión vocacional.

Durante la pandemia, Sebastián ha conocido a sus compañeros y profesores de manera remota: “De alguna u otra manera hay que adaptarse a la contingencia. Es difícil estudiar en pandemia por el tema del estrés, sin embargo, todo va en poder adaptarnos. Tengo muy buenos compañeros que te permiten tener un buen entorno social. De hecho, hay compañeros a los que les he contado que estoy en Teletón y su respuesta ha sido ‘que bakán’”.

A más de 900 kilómetros de distancia, Kirley Molina Paredes, de 20 años, también se encuentra enfrentando su primer año de educación superior, en la carrera de contador auditor en Concepción. Kirley ingresó a Teletón a los 14 años, luego que le diagnosticaran sarcoma de ewing, un tumor en la médula ósea en su columna.

Para ella, el contar con clases de manera remota tiene su lado positivo, ya que “el estar largas horas en la silla me produce muchos dolores de espalda y estando en casa puedo recostarme en mi cama y relajar mi columna”. Claro que, como a muchos, estar en casa implica otras consecuencias. Adaptarse, también ha sido clave: “debo compartir el espacio con mi hermano y mi mamá, que también están en clases o en reuniones. Esto genera una distracción que no te permite estar concentrada totalmente”.

Nelson Venegas Espinoza salió de cuarto medio en el año 2020, y actualmente estudia diseño en Temuco. Es paciente de Teletón desde su nacimiento. Hoy, con sus 18 años, Nelson indica que “decidí estudiar diseño antes de dar la prueba. La gente me hacía dudar de la carrera, ya que me decían que no iba a poder vivir de esto. Tuve harta ayuda de la Teletón, me vio un psicólogo y me orientó, fue una buena ayuda para decidirme”.

Sebastián, Kirley y Nelson forman parte de los más de 800 pacientes de Teletón, que cursan estudios superiores y que en la actualidad, debido a la pandemia, han debido estudiar de manera remota, utilizando diversas herramientas tecnológicas para lograrlo.

De los pacientes de Teletón que cursan educación superior, el 55,6 % lo hace en Universidades de distintos lugares de Chile, tanto públicas como privadas; el 29,8 % en Institutos Profesionales, y el 14,6 % en Centros de Formación Técnica.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Para Teletón la educación de calidad e inclusiva es fundamental en el proceso de rehabilitación de las y los pacientes, y de todas las personas con alguna discapacidad. También, que exista un trabajo colaborativo para lograrlo. Los 14 Institutos Teletón a nivel nacional cuentan con profesionales del área de la educación, sicólogos, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales que integran los equipos de rehabilitación cuya principal función, en cuanto a educación, es promover la inclusión a través del trabajo con las niñas, niños y jóvenes, al igual que con las familias y la comunidad.

Esto ha permitido que el 88% de los pacientes de Teletón asista al colegio: De éstos, un 70% participa en el sistema de educación regular, y un 30% en el sistema de educación especial.

En Teletón, el área educativa brinda el apoyo por edades, por medio de diferentes talleres que potencian la autoestima, confianza y vocación profesional. “Se enfocan en poder bajar los miedos y la ansiedad para activar esos recursos internos que todos tenemos; la importancia de reconocer las fortalezas internas para tomar decisiones y poder proyectarse a futuro con los resultados que ellos esperan”, indica Sebastián Durán, psicólogo del programa gestión inclusión de Teletón Temuco.

En cuanto a la adecuación hacia una educación remota producto de la pandemia, la jefa de educación de Teletón Santiago, Marcela Saldías, explica que “En la actualidad las actividades presenciales casi no existen y, por tanto, el trabajo escolar es 100 % online. Desde ahí se realiza un tremendo desafío, ya que el foco no está puesto solamente en el contenido, sino que, en la diversificación de la enseñanza, donde adquieren mayor relevancia las estrategias de aprendizaje, el continuar trabajando de manera colaborativa, la resolución de problemas, la autonomía, entre otros”.

La educadora de Teletón Temuco, Johana Salazar, manifiesta que uno de los factores claves en pandemia ha sido continuar vinculados con los pacientes, los establecimientos y universidades. “Hemos tenido que involucrar nuevas tecnologías para llegar a todos nuestros usuarios y así mantener los apoyos. Dentro de esto, una de las mayores dificultades, es cuando la señal de internet falla y acceder a clases virtuales se complica. Por eso, es importante buscar alternativas. Por ejemplo, hay establecimientos educativos que están entregando guías, realizan recorridos en sectores rurales para asegurar que sus estudiantes estén al día en cuanto a material y manejo de contenidos. Desde Teletón Temuco, hemos ayudado a gestionar dispositivos tecnológicos, con acceso a planes de datos, para que puedan conectarse a sus clases. Este ha sido el mayor desafío, poder apoyarlos con la conectividad y con la alfabetización digital para los cuidadores, intentando disminuir un poco la brecha digital y educativa”.