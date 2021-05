Durante la Cuenta Pública Participativa 2020, la máxima autoridad penitenciaria destacó el trabajo de los funcionarios para enfrentar la crisis sanitaria en contexto carcelario, resaltando el aporte de la Institución en materia de seguridad pública.

Combatir la delincuencia, y principalmente el crimen organizado, tanto desde afuera como dentro de las cárceles, de manera coordinada, es la propuesta del Director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez, quien en la presentación de la Cuenta Pública Participativa 2020, destacó el aporte de la Institución como pieza clave en el circuito de la seguridad pública, “entendiendo que la privación de libertad, en muchos casos, no desarticula el accionar de bandas delictuales”.

En este sentido, enfatizó, “para abordar las nuevas formas delictuales es clave entender la seguridad y la reinserción como ejes estratégicos indisolubles”.

Para ello, explicó el Director Nacional, la Institución está impulsando un modelo de gestión penitenciaria que apunta a categorizar las unidades penales según su capacidad de respuesta a los diferentes niveles de riesgo de reincidencia delictual que presenten los privados de libertad.

“Las 84 cárceles cerradas no tienen la misma infraestructura, ni la misma oferta de intervención. De acuerdo a los principios de eficiencia y eficacia, tal como operan los establecimientos de salud según complejidad, en materia penitenciaria la invitación es a reflexionar si en los tiempos actuales, el arraigo está o no por sobre la necesidad de disminuir las probabilidades de reincidencia delictual”, planteó Alveal.

Asimismo, expresó que “es clave que en circuito de la seguridad pública Gendarmería esté reconocida, visibilizada, y también tenga los recursos para hacerse cargo de esta nueva delincuencia, más peligrosa, y más alambicada”.

COVID-19

A poco más de un año desde el primer caso positivo de Covid-19 al interior de una unidad penal en Chile, el Director Nacional de Gendarmería destacó el profesionalismo y el compromiso del personal y la coordinación interinstitucional.

“Se ejecutó un plan desde febrero de 2020, que implicó generar acciones y medidas preventivas para minimizar la ocurrencia de eventos críticos, como fugas masivas, motines o muertes, manteniendo el normal desarrollo de las actividades, lo que pese a realidades estructurales complejas se ha logrado con creces gracias al oportuno y certero actuar de nuestro personal”, dijo.

Desde inicio de la pandemia se han registrado 5464 personas privadas de libertad contagiadas al 15 de mayo del presente año, de las cuales 26 han fallecido, representando una tasa de letalidad del 0,48% respecto del total de contagiados. “Todas estas personas perdieron la vida recibiendo atención médica como cualquier otro ciudadano, en un Centro Asistencial externo a Gendarmería”, explicó Alveal.

Los detalles de la Cuenta Pública Participativa de Gendarmería de Chile, resumen ejecutivo y discurso completo de la máxima autoridad penitenciaria, se encuentra en http://genchitv.gendarmeria.gob.cl/cuentapublica.gendarmeria.gob.cl/