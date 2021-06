“No se puede continuar lucrando con las necesidades de los chilenos”, dijo su presidente, Héctor Sandoval”.

Santiago.- “Las malas noticias no se detienen, hemos planteado al gobierno desde hace mucho tiempo la complejidad que están viviendo las Pymes, y dentro de estas, el área del transporte que hoy más encima se ve enfrentada a un alza sostenida en el precio de los combustibles durante casi 7 meses”, indicó el presidente de la Confederación Nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile, Héctor Sandoval.

Enfatizó que el precio de los combustibles ya suma este jueves “su vigésima séptima semana consecutiva de alza, por lo tanto, una disminución transitoria, el no cobro del impuesto específico y a rebaja del IVA, además de transformarse en un alivio para las familias, sería un tremendo beneficio para las pymes y un impulso para la actividad económica, en la compleja crisis que atraviesa el país por efectos de la pandemia”.

Según el dirigente gremial “por cada litro de combustible que se consumen, se pagan $312 de impuesto específico, más $100 de IVA, lo que hace un total de $412. Casi el 50% de lo que pagamos en las bombas bencineras es impuesto. Si esto lo extrapolamos a lo que paga solo el impuesto cada taxi o cada colectivo, llegamos a una cifra diaria de $9.300 y $243 mil pesos mensuales”.

“Cuando nos dicen que nos van a dar una ayuda para enfrentar la crisis, al final ya tenemos pagados con creces todo lo que nos han entregado como ayudas. En un año de crisis cada taxista le aporta al estado solo por concepto de impuestos 2 millones 900 mil pesos y solo nos dieron un bono de 500 mil pesos”, aseveró.

Por eso, insistió en que el gobierno debe tomar medidas inmediatas: “el gobierno debe detener el cobro del impuesto específico, rebajar el IVA y detener las alzas del precio a los combustibles. No se puede continuar lucrando con las necesidades de los chilenos”.

Sostuvo que “aumenta el precio del cobre, hay fluctuaciones del dólar, pero también aumentan los combustibles y aumenta el ingreso por concepto de IVA, es decir, el gobierno recoge y recoge y no entrega nada para alivianar esta carga que complica a muchos taxis colectivos y otros sectores”.

“Le pedimos al gobierno que le ponga un alto a esta situación que ya se torna muy compleja e insostenible, no solo para los taxis y colectivos, sino que también para la pequeña industria, las panaderías, el pequeño comercio, el transporte escolar, etc. Todo el mundo hace millonarios aportes y estos 3 mil millones de dólares que ingresan anualmente por concepto de impuesto específico, no se ha detenido, pero si se han detenido las ayudas”, puntualizó.