Un fuerte potenciamiento de su comercio exterior está experimentado la Región de Los Lagos, a través de cuyo puerto marítimo se han concretado en el último tiempo importantes exportaciones a China con mercancías provenientes de empresas de la macro zona sur, procesos en los cuales el Servicio Nacional de Aduanas ha jugado un papel muy importante.

El Director de la Aduana Regional de Puerto Montt, Pablo Elvenberg, junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), expuso sobre estos hitos y los resultados del levantamiento de una matriz de diagnóstico realizada al alero de la Comisión Silvoagropecuaria del Comité de Facilitación de la Mesa de Comercio Exterior de Los Lagos. Este análisis fue realizado producto de un trabajo iniciado en el año 2020 y que finalizó exitosamente al término del primer semestre del 2021.

Elvenberg explicó algunas de las brechas y problemáticas detectadas, como la obtención de certificación para ciertas mercancías, costos logísticos y operaciones navieras, entre otras. Las industrias analizadas fueron la agrícola, forestal, pecuaria y frutícola, las cuales enfrentan cada una de ellas problemáticas que serán resuelta por las instituciones idóneas. Por otra parte, como medida de apoyo a las industrias, se propuso impartir talleres de capacitación sobre el proceso de certificación Operador Económico Autorizado (OEA) y devolución del IVA exportador, entre otras materias.

Por su parte, el Director del SAG, Eduardo Monreal, mencionó las cifras de importaciones y exportaciones silvoagrícolas de la Región de Los Lagos en el período comprendido entre los años 2020 al 2021, destacando el aumento de la demanda de ganado bovino desde Chile hacia China, como también otros productos derivados de la vaca.

Es en este contexto que destaca el envío, desde las instalaciones de Empormontt, de 110 mil rollizos de madera de pino aserrable con destino el puerto de Beijing, China, exportación materializada gracias una comisión de trabajo que sesionó en dos oportunidades y en la cual participaron embarcadores, agencia de aduana, SAG, Conaf y la Aduana de Puerto Montt.

La mercancía, cuyo valor aduanero supera los US$ 3 millones, fue embarcada en la Nave Union Ethos y tiene como propósito la fabricación de muebles en empresas chinas.

“Aduanas, velando por el desarrollo de la región y el país mediante la facilitación y agilización de las operaciones de importación y exportación a través de la simplificación de trámites y procesos aduaneros, autorizó y comunicó a la agencia de aduanas encargada de la operación un procedimiento especial, el cual permite tramitar de forma anticipada el documento único de salida (DUS) y remitir de forma digital el detalle de la carga embarcada en la nave al término de cada turno portuario, permitiendo de esta manera una ágil operación, la cual no entorpece el resto de operaciones de exportación e importación efectuadas en el puerto de Empormontt”, explicó Pablo Elvenberg.

Este embarque de madera se suma al segundo envío de vaquillas vivas realizado el 16 de junio desde Puerto Montt, con destino al puerto de Nansha en China. Hasta Empormontt arribaron 66 camiones con 3.941 cabezas de ganado, las que fueron enviados al país asiático en el barco la MN Girolando Express.

Se trata de una exportación de ganado de crianza para producción de leche y carne, destacando especies como Holstein y Hereford, provenientes de predios ubicados principalmente en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén con un valor de total de la exportación de US$ 7.171.016,60.

Para la mantención del ganado vivo en un trayecto que demandará un estimado de 30 días de navegación, se debieron tramitar aduaneramente insumos como 438.890 kilos de concentrado por US$ 240.625; 2.854 bultos de viruta de madera por US$ 16.867,4; y 2.752 bolsas de alfalfa por US$ 41.164,20, entre otros insumos.

Respecto a ambos procesos de exportación, el Director Regional de la Aduana de Puerto Montt indicó que “se establecieron todos los protocolos sanitarios definidos por la Autoridad Sanitaria, para el adecuado control de las mercancías de exportación y resguardo de los funcionarios que intervienen en la línea, trabajando en forma conjunta y coordinada con el SAG, Empormontt, el embarcador y la agencia aduanera”.