El llamado de las autoridades es a no dejar el trámite para última hora e inscribirse a tiempo para la PDT que este año se rendirá entre el 6 y el 10 de diciembre.

Santiago.- El próximo viernes 23 de julio, a las 13:00 horas, concluirá el periodo de inscripción a la PDT. Así lo informaron la Subsecretaría de Educación Superior y el DEMRE de la Universidad de Chile, organismos encargados de la aplicación de la prueba en dos grupos, el 6-7 y 9-10 de diciembre próximos.

“Hacemos un llamado a los jóvenes a inscribirse y no dejar este trámite para último momento, y así tener tiempo para resolver cualquier inconveniente que pudiese surgir”, explicó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien además recordó que está disponible una beca que cubre el total del arancel de inscripción para los alumnos de 4° Medio de colegios municipales, particulares subvencionados, servicios locales y de administración delegada.

El subsecretario indicó que, tal como el año pasado, se tomarán todas las medidas sanitarias pertinentes, de acuerdo con el contexto del Covid-19. “Tendremos una rendición segura, tal como en el Proceso de Admisión pasado, para resguardar la salud de quienes rindan la PDT, como también de sus familias y de quienes colaboren en su aplicación”.

“Es importante recordar que seguimos en pandemia y que sabemos que para los estudiantes no han sido años fáciles. Es por eso que, al igual que en 2020, hemos puesto a disposición de los postulantes la oportunidad de acceder de forma gratuita a dos preuniversitarios online, en los que se pueden inscribir a través de la web aprendoenlinea.mineduc.cl”, destacó el subsecretario Vargas.

Cabe señalar que este año se incorporan tres sedes de rendición, llegando a 185 a lo largo de Chile, desde Putre a Cabo de Hornos. Estas nuevas sedes son Quintero (Región de Valparaíso), Tirúa (Región del Biobío) y Los Lagos (Región de Los Ríos).

Para Leonor Varas, directora del DEMRE de la U. de Chile, esa medida va en directo beneficio de los postulantes: “Queremos abarcar la mayor cantidad de comunas del país y dar un acceso lo más democrático y justo posible a las y los jóvenes que participan del Proceso de Admisión, disminuyendo el estrés y la ansiedad de viajar a otro lugar para dar la prueba”.

Cómo inscribirse a la PDT

Tanto en los sitios web de Acceso como del DEMRE hay material para prepararse a la Prueba de Transición, como también toda la información con las instrucciones generales para inscribirse de manera adecuada.

Es importante señalar que para inscribirse es necesario contar con Cédula de Identidad Chilena (aunque esté vencida), Pasaporte o Identificador Provisorio Escolar (IPE).

Quienes tengan dudas, pueden comunicarse con Ayuda Mineduc, al 600 600 26 26 (desde celulares al 2 2406 6600), o a la Mesa de Ayuda DEMRE, al 229783806