El proceso comenzó este miércoles con el segmento de la población correspondiente a mayores de 86 años, y de manera escalonada irá incluyendo a grupos de menor edad.

Santiago.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio este miércoles al proceso de vacunación con dosis de refuerzo contra el Covid-19.

Esta vacuna se aplicará inicialmente a las personas de mayor edad y, también, en el orden en la cual se aplicaron las segundas dosis CoronaVac del esquema original, con lo que se priorizará con criterios que siguen a los de la vacunación original.

“Iniciamos la vacunación en Chile un 24 de diciembre del año pasado. Chile fue uno de los primeros países del mundo y también de América Latina en iniciar un proceso de vacunación, porque la vacuna es uno de los mejores instrumentos que tenemos para protegernos de esta pandemia que ha causado tanto daño”, dijo el Mandatario en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), acompañado por la Primera Dama, Cecilia Morel, y el Ministro de Salud, Enrique Paris.

Se espera vacunar a cerca de 2 millones de personas de 55 o más años con dosis de refuerzo durante las primeras 4 semanas del plan. Además, se avanzará de acuerdo al calendario de vacunación de las segundas dosis del esquema original, por lo que la priorización de los refuerzos seguirá a la priorización que se hizo durante el mes de febrero.

“Pero, también es verdad que nos quedan 1 millón 800 mil rezagados. Y yo les quiero decir de una vez por todas, cómo puede ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solamente pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de todos los que están alrededor de ustedes, sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, y sus compañeros de trabajo”, explicó el Jefe de Estado.

Hasta este miércoles, el país ha recibido más de 30,2 millones de vacunas contra COVID-19 gracias a los convenios con los laboratorios Sinovac, Pfizer, CanSino, AstraZeneca y Janssen.

La población objetivo es de 15.200.840 personas, donde un 88,37% de la población se ha vacunado con dosis única y primera dosis y un 82,44% de la población se vacunado con ambas dosis. El jueves 29 de julio, el país cumplió el propósito de alcanzar el 80% de la población objetivo con esquema de vacunación completo.

“Me siento orgulloso de los hombres y mujeres de la tercera edad que nos dan todos los días un ejemplo de alegría, de vida, de fe, de esperanza. Ojalá, los jóvenes tuviéramos la misma alegría y la misma fuerza que nos demuestran los adultos mayores”, concluyó el Presidente.