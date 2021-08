Desarrollar la imaginación, aliviar el aburrimiento y el estrés, son algunos de los beneficios de los juegos de mesa, que a medida que las opciones de recreación disminuyeron durante la pandemia, familiares y amigos se reunieron en habitaciones, living’s o terrazas para participar colectivamente de un pasatiempo que cobró una segunda vida: los juegos de mesa, “los juegos de mesa relajan durante un momento estresante porque promueven el equilibrio mental y forjan un escape de las preocupaciones del día”, sostiene Simón Weinstein, Edición y Marketing en Fractal Juegos

Y es que en la tarea de mantenerse activos para aliviar el aburrimiento y el estrés es una de las ventajas que han experimentado los fanáticos de los juegos de mesa, una industria que gracias al confinamiento logró que en Chile despegara, y así lo confirman desde Fractal Juegos “Volver a los juegos de mesa es una forma divertida de reducir el aislamiento, y esto es beneficioso para las familias que se desenvuelven en casa todo el día juntas, ya que reduce la monotonía”, agrega Simón Weinstein, Edición y Marketing desde Fractal Juegos.

Familias, matrimonios, profesores y todo tipo de personas han adquirido juegos de mesa durante estos meses de pandemia, según Fractal Juegos “hemos detectado que de preferencia muchos padres compran juegos de mesa, incluso la gente está adquiriendo todo tipo de juegos, desde los tradicionales Monopoly y Scrabble hasta juegos más basados en la estrategia o juegos chilenos como Doggy Style (Juego de cartas de “31 Minutos”)”, sentencia José Manuel Alvarez, co-Fundador de Fractal Juegos

Fractal Juegos: Tipos de Juegos Día del Niño

Llama, Musa, The Mind, Corruptia, son algunos de los títulos más solicitados en Fractal Juegos, emprendimiento que no solo se dedica a la venta de juegos, si no que a brindar mediaciones lúdicas, junto con la edición y creación de juegos de mesa originales.

Para las familias desde Fractal Juegos sugieren títulos como: “Draftosaurus” (juego familiar para niños(as) 8+años) “Pistas Cruzadas” (juego familiar para niños(as) +7 años); “No, Gracias” (Juego Familiar + 8 años). Son una nueva fuente de diversión en familia, en una industria, que además de los jugadores adoctrinados expertos, se está sumando una nueva audiencia y agregan la gente se siente muy limitada en lo que puede y no puede hacer en este momento, y los juegos de mesa son una invitación a aminorar la ansiedad en la comodidad de tu hogar”, finaliza José Manuel Alvarez, co-Fundador de Fractal Juegos

¿Dónde Comprar Fractal Juegos?

Tiendas Físicas Santiago: Zmart.cl; Weplay.cl; Antartica.cl; Microplay.cl; Lider.cl; Geekz.cl; broslibrerias.cl; Entrejuegos; Movieplay; Magicsur; Enroque; Descartar; Shivano; entre otras.

Tiendas Físicas Norte de Chile: Que Leo (Arica); Miskatonic Games (Antofagasta); Light-Republic (Antofagasta); Wakanda Kingdom (Antofagasta); Que Leo (Calama); Que Leo (Copiapó); Flexogames (La Serena); Z Games (La Serena); Kingo (La Serena); La Bóveda del Mago (Coquimbo); ApoloStore (Coquimbo); Gato Arcano (Illapel); Over Games (Ovalle); Battle Mage (Viña del Mar); Alter Mundi (Viña del Mar); Café & Tableros (Viña del Mar); Spells (Viña del Mar); AudioStore (Viña del Mar); Command Center (Viña del Mar); Comercial SMC (Viña del Mar); Buho Games (Valparaíso); Tienda Moss Eisley (Valparaíso); Coliseo Store (San Antonio); Ludo Café (Curauma); Trono de Juegos (Villa Alemana);

Tiendas Físicas Sur de Chile: Atico Libros (Curicó y San Fernando); Rocadragón (Talca); Que Leo (Chillán); Magic Chile (Concepción); Planeta Loz (Concepción); Santo Goblin (Concepción); Game of Magic (Concepción); Que Leo (Los Ángeles); La Guarida de Burnaby (Valdivia); Hora del Recreo (Valdivia); 9 Titanes (Temuco); ; Top 8 Game Center (Temuco); Entre Mazmorras (Temuco); Kimün Austral (Temuco); Araucanía Gaming (Pucón); Card Game (Osorno); La Vaca del Tablero (Osorno); Tabaquería Dalí (Osorno); Candy Boutique (Puerto Varas); Winterland (Puerto Montt); Jugueteria Técnica (Puerto Montt); Flor & Truco (Castro); Bagual Jueeegos (Puerto Aysén); Game House (Coyhaique); Ludopía (Puerto Natales); La Fortaleza (Punta Arenas);

Tiendas online envío a todo Chile: Buscalibre; empathiko.cl; vamosjugando.cl; dementegames.cl; galaxygames.cl; entre otras.

Distribución en otros países: TGC factory; Mar Lúdico; 2Tomatoes; entre otras. Más Info: http://www.fractaljuegos.com/

Acerca de Fractal Juegos

Somos una editorial de juegos de mesa. Buscamos hacer más accesible los juegos de mesa para los países de habla hispana a través de una excelente selección de títulos manteniendo los precios internacionales. En su catálogo se encuentra la edición en castellano de títulos tan increíbles como Tough Calls, Corruptia, The Mind, The Game, Llama, Draftosaurus, y muchos otros más. Puedes encontrar nuestros títulos en Chile, España, Argentina, Perú y México; prontamente también en otros países de habla hispana. Estamos siempre buscando nuevos autores y proyectos.