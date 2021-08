Fue descubierto gracias al trabajo de inteligencia de los funcionarios de la Administración de Aduanas de San Antonio.

San Antonio.- El Servicio Nacional de Aduanas logró un importantísimo golpe al contrabando de fuegos de artificiales, al interceptar en el puerto de San Antonio un contenedor que venía repleto de cientos de miles de estos productos de alto poder explosivo.

El importador declaró que la carga correspondía simplemente a cintas adhesivas, pero la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Administración de Aduanas de San Antonio levantó la alerta al determinar, en base al cruce de diversos datos de comercio exterior, que eventualmente el contenedor proveniente desde China podría contener productos ilegales.

De esta forma, un equipo de fiscalizadores y de guías caninos de Aduanas procedieron a la apertura del “tarro”, comprobando que la importación correspondía íntegramente a fuegos artificiales, los cuales estaban dispuestos en 1.030 cajas a lo largo y ancho del contenedor de 40 pies, que es el más grande.

Dado que se trata de una mercancía altamente peligrosa y de acuerdo a la normativa establecida por la Ley 17.798 de control de armas y explosivos, la revisión se hizo con el apoyo del GOPE de Carabineros. Más de 3 horas demoró la extracción y conteo de toda la carga de fuegos artificiales, arrojando como resultado final la incautación de 24 toneladas de diversos tipos de explosivos, correspondientes a 27.788 unidades equivalentes 681.702 tiros.

Al respecto el Ministro del Interior y Seguridad Publica, Rodrigo Delgado, sostuvo que “hoy no sólo tenemos nueva legislación que nos permite perseguir a los responsables, sino que se ha reforzado el trabajo en Aduanas para evitar que estos elementos ingresen al país y se han realizado operativos en distintas zonas del país para decomisarlos. Esta coordinación nos ha permitido decomisar más de 120 mil fuegos artificiales en este año, lo que representa un aumento del más del 200% en comparación del primer semestre del 2021”.

“Una vez más vemos que la inteligencia de datos aplicada a la fiscalización del comercio exterior nos permite sacar de circulación esta enorme cantidad de artefactos explosivos que llegaron al país por vía marítima, los cuales sabemos generan un enorme temor en las poblaciones de nuestro país”, explicó el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma.

Agregó que este “ingreso de mercancía ilícita, especialmente peligrosa, también está apalancada con otras actividades de carácter criminal, como el narcotráfico o contrabando de cigarrillos. Nosotros creemos que se tratan de actividades que responden a parámetros similares de fenómenos criminales y como servicio nosotros tenemos un rol de protección de las fronteras, que ejercemos de la mejor forma posible y aplicando varias técnicas de fiscalización, investigación y análisis de la documentación para impedir que estar mercancías ingresen ilícitamente al país”.

Entre las principales características de este decomiso, está el gran poderío de algunas unidades. La más grande, llamada “King of Power”, tiene 500 tiros lo que equivale a más de 3 minutos de fuegos ininterrumpidos.

El detalle de los tipos de fuegos artificiales detectados es el siguiente: 30 cajas de “King of power”( 500 tiros cada torta), 40 cajas de “Sahara Queen”(300 tiros cada torta), 40 cajas de “Sahara Queen” (100 tiros cada torta), 131 cajas de “Starry fofo”(49 tiros cada torta), 100 cajas de “Amazing” (36 tiros cada torta), 100 cajas de “Paradise” (25 tiros cada torta), 100 cajas de “Speed cakes” (25 tiros cada torta), 99 cajas de “Las Vegas” (19 tiros cada torta), 203 cajas de “Victory” (16 tiros cada torta) y 187 cajas de “Las Vegas” (16 tiros cada torta).

El procedimiento fue informado a la Fiscalía Local de San Antonio, que comenzó la investigación de rigor, y luego Carabineros entregó el contenedor con los fuegos artificiales al Ejército para su disposición final y posterior destrucción.

Este decomiso se da en el contexto del Plan Integrado de Fiscalización (PIF) en Seguridad que encabeza la Subdirección de Fiscalización de Aduanas y que ha permitido incautar armas, municiones, partes y piezas y fuegos artificiales en contenedores, control de pasajeros, vehículos, buses y cabinas de camiones de carga.

Entre el 2018 y 2021 (a julio) Aduanas decomisó 73 armas, 63.434 municiones y partes y 1.655.368 unidades de fuegos artificiales en los pasos habilitados. Por otro lado, en los últimos 3 años se han importado legalmente 320.588 kilos netos de fuegos artificiales, por un monto de US$175.895 (CIF).

Aduanas concurrió a fines del año 2020 al llamado realizado por el Ministerio del Interior para constituir una Mesa de Trabajo que inicialmente conforman Carabineros, la PDI y la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) del Ejército, coordinada por la Subsecretaría del Interior, y que tiene la misión de fortalecer la lucha contra el ingreso de armas, municiones, explosivos y fuegos artificiales.

Uno de sus objetivos prioritarios es compartir datos que permitan realizar perfilamientos de riesgo, así como ejecutar operativos cada vez más eficaces y selección de operaciones de importación enfocadas a perfiles de riesgo previamente definidos, lo que redunda en fiscalizaciones con resultados positivos.

En estas instancias el Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, ha insistido en la necesidad de reforzar las facultades de las diversas instituciones que intervienen en la importación y comercialización de fuegos artificiales para la revisión de los stock de fuegos artificiales una vez ingresados al país, y el trabajo colaborativo de aquellas, de manera de tener la trazabilidad completa de los productos, lo que así fue expuesto en una sesión especial convocada al efecto por el Senado.