A la fecha la Región de Aysén registra 1763 inscritos para rendir el examen de admisión a las universidades Chilenas.

Santiago.- Con el objetivo de que ningún postulante quede fuera del proceso, el Sistema de Acceso a la Educación Superior amplió el plazo de inscripción hasta las 18:00 horas de este miércoles en el portal acceso.mineduc.cl. La inscripción no tiene costo para los estudiantes de IV medio de colegios públicos y subvencionados.

23 de agosto de 2021.- Luego de que más de 261 mil jóvenes se inscribieran a la Prueba de Transición, hoy el Sistema de Acceso a la Educación Superior anunció una última ampliación del plazo de inscripción, el que se extenderá hasta este miércoles 25 de agosto a las 18:00 horas. Así, a través del portal acceso.mineduc.cl se pueden inscribir tanto los estudiantes de IV Medio como los alumnos de generaciones anteriores que quieran rendir la prueba la semana del 6 de diciembre y, con ello, postular a las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso.

Es importante recordar que los alumnos que están cursando IV Medio en establecimientos municipales, de servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada quedarán exentos de pago, sumándose así a los más de 157 mil estudiantes que ya accedieron al beneficio otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior.

“Nuestro Sistema de Acceso tiene como pilar trabajar por los estudiantes y es por eso que, junto al DEMRE de la Universidad de Chile, hemos abierto un último proceso de dos días para que aquellos interesados que por diversos motivos aún no se han inscrito puedan hacerlo en esta última oportunidad que estamos entregando. El proceso es muy simple y toda la información para hacerlo está en el portal acceso.mineduc.cl”, explicó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

Leonor Varas, directora del DEMRE de la Universidad de Chile, destacó que se está trabajando en mejorar las pruebas y el sistema de admisión en general, para hacerlo más justo e inclusivo. “Hace unos días, además, inauguramos de manera online cuatro nuevas sedes de rendición. Ahí, las y los postulantes de Quintero, Los Lagos, Tirúa y Villa O’Higgins se mostraron muy contentos de poder dar la PDT en sus comunas y no tener que trasladarse a otros lugares, lo que significaba mayor ansiedad”.

El subsecretario Vargas recordó que, para apoyar a los jóvenes en el contexto de la pandemia, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de los postulantes la oportunidad de acceder de forma gratuita a dos preuniversitarios online, a los que se pueden inscribir a través del portal aprendoenlinea.mineduc.cl. Asimismo, en los portales de Acceso y DEMRE los jóvenes podrán acceder a los ensayos oficiales de la Prueba de Transición -de los cuales uno, junto al preuniversitario CPECH ya tiene más de 70 mil inscritos- y a las guías de resolución de cada una de ellas para complementar su proceso de preparación.

El Seremi de Educación de Aysén Sergio Becerra Mera informó que a la fecha se han inscrito 1763 jóvenes para rendir el examen de admisión a las universidades chilenas.

Cómo inscribirse

El formulario de inscripción se encuentra disponible en acceso.mineduc.cl. En ese portal y en www.demre.cl, los jóvenes podrán encontrar material para prepararse para la Prueba de Transición e información con las instrucciones generales para inscribirse de manera adecuada. Para inscribirse es necesario contar con Cédula de Identidad Chilena (aunque esté vencida), Pasaporte o Identificador Provisorio Escolar (IPE). Aquellas personas chilenas que a la fecha de cierre del período extraordinario (25 de agosto) no cuenten con su Cédula de Identidad o esta se encuentre en trámite o bloqueada, podrán inscribirse siguiendo el procedimiento correspondiente que estará disponible en los portales ya mencionados.

Adicionalmente, quienes tengan problemas respecto de sus notas de enseñanza media, podrán inscribirse, debiendo regularizar de igual forma sus antecedentes en MINEDUC. Y ante cualquier duda, pueden comunicarse con Ayuda Mineduc, al 600 600 26 26 (desde celulares, al 224066600), o a la Mesa de Ayuda DEMRE, al 229783806.