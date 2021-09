La voz Oficial de la Armada de Chile reconoce que “ser designado como locutor oficial para esta Parada Militar 2021 tiene una connotación muy especial, ya que se realiza después de haber sido suspendida, y con un especial sentido de respeto a las víctimas del COVID 19”

Lleva más de una semana preparándose, desde temprano, con calor, con frío; con ensayos que duran más de tres horas, todo para cumplir una importante misión: ser la Voz de la Armada en la Parada Militar este 2021. Será el encargado de relatar el paso de la Escuela Naval Arturo Prat y del Escalón Naval durante el desfile en honor de las Glorias del Ejército, donde más de 800 marinos participarán este 19 de septiembre a contar de las 11 de la mañana.

El Suboficial Claudio López es originario de Maipú, pero lleva más de 4 años en la ciudad de Punta Arenas destinado en la Tercera Zona Naval. Con mucho cariño recuerda su primera destinación en la zona, cuando fue parte de la última dotación del Rompehielos “Óscar Viel” antes de que se fuera de baja, después de haber navegado lo equivalente a más de 20 vueltas al mundo en las más de 87 Campañas Antárticas. Hoy, tiene como responsabilidad ser el Condestable del Centro de Telecomunicaciones de Magallanes, donde oficia de escribiente y variadas responsabilidades administrativas.

Reconoce que su habilidad de locutor fue algo que se inició en 1994, por una invitación de la Directora del grupo folclórico “Chacareros de Paine”, quien durante una conversación, le reconoció un timbre especial. De ahí su carrera fue en aumento y confiesa “prácticamente de manera autodidacta”, hasta que a los 30 años se decidió por seguir un curso de Relator Externo en un Instituto en Santiago. De ahí es algo que ha ido trabajando de manera paralela, en cada evento o ceremonia que se lo solicitan desde la Tercera Zona Naval, pero también en el mundo civil en diferentes radios locales y con su programa de radio KM 90 en la ex Radio Constelación de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, la que cuenta con un importante número de auditores que día a día sintonizan su programa “Kilometro 90”, donde se escuchan los éxitos de ayer y de hoy, en especial de los años 90.

Sin embargo, confiesa que el punto de inflexión en su carrera fue para el 21 de mayo del 2021, cuando a bordo del OPV “Marinero Fuentealba”, el Buque Insignia de la Tercera Zona Naval, en un ejercicio único de la Armada de Chile y en el contexto de las restricciones de la pandemia; fue la voz oficial del evento más importante de la Armada: la Inauguración del Mes del Mar.

Aquella transmisión en vivo que consiguió más de 20 mil seguidores, el Suboficial López lo recuerda como una experiencia sumamente enriquecedora, destacando que “fue un tremendo trabajo en equipo donde aporté como relator en vivo, me tocó presentar a grandes historiadores de la Región que quisieron estar presente en la actividad por el cariño y respeto a la Institución como Mateo Martinic, además de otros importantes docentes de la región de Magallanes como Don José Retamales y no puedo olvidar el tremendo honor de presentar al hoy ex Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Julio Leiva Molina”.

Además, confiesa que “haber sido designado como locutor oficial para esta Parada Militar 2021 tiene una connotación muy especial, ya que se realiza después de haber sido suspendida, y con un especial sentido de respeto a las víctimas del COVID 19, donde además las FFAA han estado apoyando protegiendo y colaborando 24/7 durante la pandemia que tan duro nos ha golpeado”.

De igual forma, comenta orgulloso que “ha sido en lo personal un anhelo que tenía en mente desde hace años, siempre quise hacerlo y gracias a la confianza del Mando, logré continuar apoyando y creyendo en esta inmensa responsabilidad”.

Con humildad señala que cree que su timbre de voz es agradable, que invita a escuchar informaciones y poner atención a lo que pueda decir a través del micrófono, y que eso puede ser lo que lo ha llevado al éxito.

El trabajo de locutor no ha sido algo simple y requiere una serie de entrenamientos vocales que exigen la misma disciplina de un atleta, tales como respiración, calentamiento de cuerdas vocales, modulación, entre otras cosas. Además de cuidarse, por ejemplo, de no exponerse a los cambios de temperatura, evitar ingerir líquidos helados antes de comenzar a vocear, tomar una serie de infusiones de miel con menta, entre otros, que son conocidos secretos del mundo de los locutores.

En lo personal, reconoce que en su familia lo han apoyado en todo momento con esta labor paralela a su carrera naval, comentando que “ellos estaban muy contentos y son los que me han apoyado siempre en todo lo que respecta a locución. Aprovecho de agradecerles, en especial a mi esposa, por su incondicional apoyo, y obviamente a toda la gente de la Institución, especialmente de la Tercera Zona Naval, que han sido fundamentales. De igual forma, al Mando por darme la confianza y responsabilidad de este desafío”.

Hoy reconoce que de haber estado desde la majestuosidad de la Antártica hasta el Elipse del Parque O´Higgins, siente una profunda emoción, agradecimiento, especialmente al Mando, que la voz del Escalón Naval en la Parada Militar 2021, sea la de un hombre que atravesó a bordo del legendario Rompehielos Óscar Viel a la Elipse del Parque O´’higgins, reconociendo la importancia de Magallanes en la proyección nacional e internacional del Territorio Chileno Antártico.