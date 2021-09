Imaginar horizontes alternativos para la educación nos impulsa a pensar en programas en modalidad 100% remota, ad portas de la era de la inteligencia artificial. La educación venidera, según The Valley Chile, se perfila como una estructura de aprendizaje en la que los educadores se convertirán en facilitadores activos que modelarán un conocimiento más ajustado a las aptitudes específicas de cada individuo, forjando la necesidad de un aprendizaje a distancia y, posteriormente, la masificación del aula remota.

“El futuro del aprendizaje y el desarrollo profesional continuo se está transformando en una necesidad, y el futuro de la educación implica nuevos formatos educativos que mejorarán efectivamente las capacidades soft y hard skills de los empleados más calificados”, destaca Ariel Vidal, Country Manager en The Valley Chile.

Pero, ¿cómo fortalecer nuestra profesión ante este incipiente escenario? La respuesta se resume en cinco tendencias en la educación del futuro:

El Aula virtual seguirá creciendo debido a la conveniencia de capacitarse con herramientas y en plataformas de aprendizaje virtual.

En el horizonte de la educación en el aula remota, los estudiantes y educadores tendrán la oportunidad de crear un entorno de aprendizaje dinámico y visual que no esté restringido por el espacio ni el tiempo.

La gamificación en el aula mejorará las habilidades, es decir, aumentará el atractivo en los procesos de aprendizaje.

El futuro de la educación se cruzará con las tecnologías emergentes de realidad aumentada y virtual, creando experiencias únicas que impulsarán una enseñanza más creativa.

La tendencia augura que los estudiantes privilegiarán especializarse vía nuevos modelos de aprendizaje en línea, que requieran menos tiempo y que sean más asequibles.

The Place, que acoge un nuevo itinerario tecnológico creado por The Valley con la colaboración de Exterior Plus, un espacio en el que está disponible -hasta el 30 de septiembre 2021- un informe sobre la experiencia disruptiva con las marcas, que nos orientará sobre cómo mejorar nuestra marca personal, qué se construye en base a contenidos que compartimos en redes sociales y qué ofrecen valor a un nuestro público objetivo.

Cabe mencionar que en The Valley existen una serie de programas abiertos en modalidad 100% remota para quienes quieren especializarse en estas áreas, por ejemplo el Executive Program Digital Marketing (EPDM), el Programa Digitalización de Recursos Humanos (PDRH), Analytics & Big Data, e-Commerce & MarketPlaces, Product Management & Strategy que inicia este Viernes 24 de Septiembre y el recién lanzado Diploma de Product Growth, primero en su clase en Chile y más 9 certificaciones online, que es posible adquirir directamente en la web con cursos de autoinstrucción que duran de 3 a 22 semanas, adicionalmente ya han formado a profesionales y directivos de empresas como ABC Din, L’oreal Chile, Entel, Warner Media, Casa Ideas, Me Elecmetal y un reciente programa para Electrolux, entre otros, y dictado más de 600 horas de formación a más de 500 alumnos.

Sobre The Valley: The Valley es un hub que se especializa en convertir el conocimiento digital en oportunidades para personas y organizaciones a través de un ecosistema formado por la escuela de negocios The Valley Digital Business School, con presencia en Madrid, Barcelona, las Islas Canarias, Chile y Colombia; The Valley Talent, headhunter líder en la búsqueda de talento del ámbito tecnológico y digital en perfiles intermedios y directivos; The Valley Coworking, donde conviven diversas startups del ámbito digital; el espacio de innovación The Place, que permite explorar la aplicación presente y futura de las tecnologías más disruptivas; y The Valley Scale, una metodología propia que acompaña a las empresas en todas las fases del proceso de adaptación al entorno digital.