Creemos que esto va en la dirección correcta y ojalá podamos funcionar normalmente lo antes posible, porque no hay mejor subsidio ni ayuda para las Pymes que no sea trabajar y a eso estamos decididos y lo haremos con todo el empeño posible”, señaló el presidente de la Confederación Nacional jode la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, Héctor Sandoval, tras los anuncios del gobierno en orden a terminar con el toque de queda y no renovar el estado de excepción por pandemia COVID 19

“Conapyme ve con bastante optimismo como el país se aproxima o intenta tomar la normalidad” -precisó, al tiempo que destacó que “hay actividades de servicio nocturno como los taxis básicos, los taxis colectivos nocturno, el tema del transporte escolar y el servicio gastronómico o de espectáculo nocturno que no funcionan desde octubre de 2019 y que podrían volver a levantarse con estas medidas”.

Aseguró que “no continuar con los toques de queda permitirá retomar las actividades normalmente y eso lleva de la mano obtener ingresos para ir levantando los negocios”.

Sin embargo, advirtió que hay que seguir cuidándose frente a la posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia COVID. “Tampoco se trata de decir que ya está todo solucionado, porque podríamos tener un rebrote y por eso es importante seguir cuidándonos. Hoy no solo hay que cuidarse de no contagiarse uno, sino que también a su familia y entorno. Todos tenemos que poner de nuestra parte”, puntualizó.