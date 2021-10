El documento establece un marco de acción para el desarrollo de este combustible limpio en las faenas mineras, otorgando certeza a las empresas, eliminando barreras y facilitando una adopción segura del H2v en la industria.

Santiago.- Marcando un importante paso en la implementación de este nuevo combustible limpio en la industria minera, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, acompañado del director nacional del Servicio de Geología y Minería, Sernageomin, Alfonso Domeyko, presentó oficialmente la Guía para la Aprobación de Proyectos Piloto de Hidrógeno en la Minería.

El documento fue elaborado por Sernageomin en conjunto con los ministerios de Minería y Energía, el Centro Nacional de Pilotaje (CNP) y los principales actores de la industria en diversas sesiones de trabajo durante los últimos meses. En ellas se analizaron las aplicaciones relacionadas con el uso del H2v y los avances existentes en los equipos productores, celdas de combustibles y motores de combustión interna duales, entre otros.

Asimismo, se recolectaron las apreciaciones de la industria, la academia y proveedores, en un esquema de trabajo similar al desarrollado para elaborar la Guía de Equipos Autónomos, que permitió desarrollar un producto adecuado al escenario de la minería actual y futura.

En la presentación de la Guía, el biministro Jobet recordó el contexto de calentamiento global que enfrenta el planeta y el objetivo planteado en la Política Nacional Minera 2050 de que la minería sea carbono neutral en 2040, diez años antes que el resto del país. “Estamos avanzando muy rápido en la adopción de energías renovables para el suministro eléctrico, pero tenemos que reemplazar el petróleo diésel en los camiones mineros y en muchos otros procesos mineros. Ahí el hidrógeno verde va a ser esencial”, indicó.

Sostuvo que este combustible contribuirá a que la minería chilena deje de quemar 2 millones de m3 de diésel cada año, limpiar sus emisiones y ser más competitiva en un mundo cada vez más atento a la huella de carbono de los productos que se consumen.

“La minería no solamente se beneficiará del uso del hidrógeno, si no que al ser una fuente importante de demanda local, va a ayudar a desarrollar la industria del hidrógeno en Chile. Esta Guía es esencial para acelerar esa adopción del hidrógeno en la minería y le da un marco de acción concreto a las compañías que quieren impulsar proyectos de H2v en sus operaciones. Con ella sabrán cuáles son las reglas del juego con las que tienen que operar para estar seguras de que la adopción de esta tecnología —que está en pleno desarrollo— se hace cargo de las demandas de seguridad que han caracterizado a la industria minera”.

Por su parte, Domeyko destacó el trabajo realizado por Sernageomin junto a los ministerios de Minería y Energía, el Centro Nacional de Pilotaje y 38 representantes de la industria y la academia, con quienes se analizaron en detalle los desafíos y requerimientos técnicos que podrían presentar para la seguridad las pruebas y el uso industrial del hidrógeno verde.

“La Guía para el Pilotaje del Hidrógeno Verde en la Minería Nacional busca regular la presentación y operación de pilotajes, y así responder a los desafíos de la industria, tal como lo hizo recientemente con la guía de pilotaje de proyectos autónomos, documentos normativos que permitirán desarrollar una minería con foco en la seguridad y la innovación”, subrayó.

Según informó Sernageomin, la Guía para la Aprobación de Proyectos Piloto de Hidrógeno en la Minería proveerá a las empresas una manera clara sobre cómo deben presentar sus proyectos de hidrógeno, los tiempos de evaluación predecibles y los criterios con los cuales serán evaluados. Ello no solo aportará certeza al proceso de evaluación, sino que eliminará las barreras que pudiesen provocar retrasos en estas inversiones y facilitará una adopción segura del hidrógeno en la minería.

Respecto a la iniciativa, el Secretario regional ministerial de minería, Julio Zúñiga, destacó que medidas concretas como esta, aportan a la generación de una nueva industria del hidrógeno en nuestro país, “hoy el ministerio esta dando un gran paso con este documento, entendiendo que el hidrógeno es una alternativa a los combustibles fósiles que originan el cambio climático dado que su uso no emite contaminantes.

La industria del hidrógeno verde tiene otra ventaja: crear empleos “verdes, locales y resilientes”, tanto directos e indirectos, en particular en las áreas de producción, transporte y distribución, según agregó Zúñiga.