De manera inédita, a partir del próximo año los estudiantes podrán rendir las pruebas de admisión en dos oportunidades: a mediados y a fines de año. Además, podrán utilizar los mejores puntajes de cada prueba al momento de postular a una institución.

Santiago.- El Ministerio de Educación anunció que en julio del próximo año debutará, de forma inédita, la nueva Prueba de Invierno, una segunda instancia para rendir las pruebas de admisión a la educación universitaria que permitirá a los estudiantes tener más oportunidades y llegar con condiciones más favorables al momento de postular a la universidad. La primera edición de esta prueba se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio de 2022 y podrán inscribirse para rendirla todas las personas que ya hayan finalizado la enseñanza media. Los temarios para esta instancia corresponden a los definidos para la Prueba de Transición que se rendirá este año, cuyo contenido ya se encuentra publicado y puede ser revisado en acceso.mineduc.cl.

“La posibilidad de rendir las pruebas dos veces por año permitirá reducir el estrés y la ansiedad que generan este tipo de exámenes entre los estudiantes. El objetivo de estos cambios es poner a los postulantes en el centro del sistema, ampliando sus oportunidades y flexibilizando el proceso de admisión a las universidades”, señaló el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Por otro lado, buscando flexibilizar el proceso de aplicación de las pruebas, en esta primera versión de la aplicación de invierno, los postulantes podrán inscribirse para rendir las pruebas de su interés, eliminando la restricción que obligaba a registrar al menos 3 de las 4 pruebas (las dos obligatorias y al menos una electiva). Los interesados en inscribirse podrán hacerlo entre el 11 y 29 de abril de 2022, a través de acceso.mineduc.cl, donde además podrán encontrar toda la información necesaria para el proceso de admisión.

Asimismo, con el propósito de aumentar las oportunidades de acceso a las universidades, a partir del Proceso de Admisión 2023, la selección de los postulantes se realizará considerando el mejor puntaje de cada una de las pruebas de admisión vigentes. Es decir, a efectos de la postulación del proceso de admisión 2023, la selección se llevará a cabo considerando el mejor puntaje de cada una de las pruebas rendidas durante el proceso actual (2022) y el próximo proceso de admisión (2023).

Preguntas Frecuentes: Aplicación de Invierno

1. Desde el 2022, ¿las pruebas de admisión se podrán rendir dos veces al año?

Sí. Por primera vez, a partir del próximo año, las pruebas de admisión se podrán rendir en dos instancias: en julio y a fines de año (usualmente, en noviembre o diciembre).

2. ¿Quiénes pueden inscribirse en la aplicación de invierno?

Podrán inscribirse en esta primera aplicación todas aquellas personas que hayan egresado de enseñanza media.

3. ¿Cuándo se abrirá la inscripción para participar en la aplicación de invierno?

La inscripción se llevará a cabo entre el 11 y el 29 de abril de 2022. Los interesados en participar deberán inscribirse a través del portal acceso.mineduc.cl. Es importante señalar que, en esta primera versión, los cupos por sede serán menores y se asignarán por orden de inscripción.

4. ¿Es obligatorio inscribir todas las pruebas?

No, a partir del Proceso de Admisión 2023, los estudiantes que hayan egresado de la enseñanza media tendrán la posibilidad de inscribir, libremente, la/s prueba/s de su interés entre Compresión Lectora, Matemáticas, Ciencias e Historia y Ciencias Sociales, pagando un arancel de inscripción diferenciado según el número de pruebas que se registren.

5. ¿Cuándo se llevará a cabo la primera versión de la aplicación de invierno?

Se desarrollará los días 4 y 5 de julio de 2022.

6. ¿Dónde se aplicará la prueba de invierno 2022?

En su primera versión, la aplicación de la prueba de invierno se llevará a cabo en sedes que estarán ubicadas en zonas estratégicas de cada una de las regiones de nuestro país. Las sedes disponibles serán publicadas oportunamente a través del sitio web acceso.mineduc.cl.

7. ¿Cuándo se publicarán los temarios de las pruebas de la aplicación de invierno?

La aplicación de invierno marcará el fin de las Pruebas de Transición. Es decir, los temarios que se utilizarán en las pruebas de invierno de 2022 serán los mismos que se están utilizando para la PDT que se rinde en diciembre de 2021 y que ya se encuentran publicados. Puedes revisar esta información en la web de Acceso haciendo clic en el este link.

8. ¿Cómo se utilizarán los resultados en la postulación a las universidades?

A partir del Proceso de Admisión 2023 desaparece el concepto de “bloque de puntajes” y la selección de los postulantes se realizará considerando por separado el mejor puntaje de cada una de las pruebas de admisión vigentes. Al momento de la postulación, se considerarán como vigentes aquellas pruebas que hayan sido rendidas durante los últimos dos procesos de admisión.

9. Es decir, si rindo las pruebas este año y en invierno del próximo, ¿podré postular con mis mejores puntajes de ambos procesos?

Sí. Tu puntaje ponderado que será utilizado para postular a las universidades se calculará considerando el mejor puntaje de cada una de tus pruebas rendidas en 2021 y en invierno del 2022. Así, por ejemplo, en el Proceso de Admisión 2023 una persona podrá postular con el puntaje de Comprensión Lectora rendida en diciembre de 2021, y con los de Matemáticas y Ciencias de invierno 2022.

10. ¿Cómo puede ser posible que se utilicen puntajes de pruebas diferentes? ¿Son equivalentes esos puntajes?

Siguiendo la recomendación de diversos informes y expertos junto con la Aplicación de Invierno se empleará la metodología de teoría de respuesta al ítem para asignar puntajes (IRT, por su sigla en inglés), lo que permitirá una perfecta equivalencia entre diferentes aplicaciones. Lo anterior implicará un cambio en la escala de puntajes, cuestión que no regirá para la próxima PDT de diciembre 2021 y que será informada oportunamente.

11. Además de rendir las pruebas este 2021, ¿puedo inscribirme en las dos instancias de aplicación del próximo año?

Sí. Las inscripciones a las dos instancias del próximo año son independientes. Para efectos de la postulación a las universidades se considerará el mejor resultado de las pruebas rendidas en las tres instancias.

12. Si estoy inscrito para la PDT de diciembre de este año ¿puedo rendir solo una de las pruebas?

No. Para el Proceso de Admisión 2022, la rendición de las pruebas se considera efectiva si el postulante rinde las dos pruebas obligatorias (Comprensión Lectora y Matemáticas) y al menos una electiva (Ciencias o Historia y Ciencias Sociales).

13. ¿Habrá asignación de becas para el pago del arancel de inscripción de la aplicación de invierno 2022?

La beca de inscripción para la rendición de las pruebas de admisión es un beneficio destinado a estudiantes que se encuentren matriculados y cursando cuarto año de enseñanza media, al momento de la inscripción. Dado lo anterior, quienes se inscriban para la aplicación de invierno no podrán optar al beneficio.