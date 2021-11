Aysén será una de las miles de Regiones alrededor del mundo que recibirá un poderoso mensaje de esperanza este mes de noviembre cuando los Testigos de Jehová emprendan una campaña especial que centrará la atención en la esperanza bíblica de un mundo mejor. Esta incluirá la distribución de una edición especial de la revista La Atalaya con el título de portada: “Pronto viviremos en un mundo mejor.”

Se distribuirán más de 36 millones de ejemplares impresos de la revista en unos 230 idiomas a comunidades de 240 países de todo el mundo. Además, la edición digital está disponible en varias plataformas en más de 400 idiomas.

“La humanidad enfrenta graves problemas que parecen no tener solución. Por eso la gente merece tener una esperanza confiable, real y válida” dice Moisés Tabilo, portavoz de los Testigos de Jehová en Chile. “La Biblia predice un mundo mejor en el que todo lo negativo quedará atrás para dar paso a una época de paz, justicia y seguridad.”

La revista aborda la antigua cuestión del “Juicio Final” en el artículo “¿Se va a acabar este mundo?” La alentadora respuesta que da la Biblia quizás sorprenda a muchos lectores. Mientras que algunas religiones han hecho predicciones sobre el “fin del mundo”, la revista revela el claro mensaje de la Biblia: ¡La tierra permanecerá para siempre! No obstante, expone la promesa sobre el fin de la injusticia citando del libro de los Salmos, donde se afirma que llegará el tiempo en el que los malvados ya no existirán (Salmo 37:10).

Este mensaje positivo ha dado esperanza a millones de personas alrededor del mundo que han estado orando por el Reino de Dios. Ignacio, un Testigo de Jehová de una localidad cercana a Temuco, relata su experiencia personal: “Antes me angustiaba, me irritaba mucho, me ‘ahogaba en un vaso de agua’ con cualquier problema. Cuando descubrí estas promesas, me llenaron; nunca antes sentí algo así.”

La Atalaya lleva más de 100 años anunciando el Reino de Dios y continúa siendo la revista más traducida y distribuida del mundo. Puede descargarla de forma gratuita en jw.org o pedir que un testigo de Jehová le entregue un ejemplar impreso sin costo ingresando a la sección “Solicite una visita” del sitio jw.org.

Para más información, por favor llame al +56 2 2428 2600.

Haga click en el siguiente enlace para acceder a la versión en línea de la revista:

https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/atalaya-2021-numero2-mayo-junio/