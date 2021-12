El candidato presidencial José Antonio Kast se reunió con militantes de Renovación Nacional de diversos pueblos originarios. El encuentro se llevó a cabo en la sede del partido y fue encabezado por el presidente de RN, Francisco Chahuán, el secretario general, Diego Schalper y la vicepresidenta de Pueblos Originarios, Claudia Unicahuín.

En la ocasión, el senador Chahuán afirmó que “Renovación Nacional es el partido con más representantes de pueblos originarios en nuestro país, con más de 1.500 militantes desplegados desde Arica a Magallanes para que José Antonio Kast gane el próximo domingo. Le hemos pedido a nuestro candidato que la agenda de pueblos originarios sea uno de los pilares de su futuro Gobierno. Eso implica el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, de sus lenguas, de sus prácticas culturales y deportivas. Por eso le hemos pedido que la escucha activa y la consulta a los pueblos originarios también sea un elemento central del desarrollo de Chile”.

Mientras que la vicepresidenta de Pueblos Originarios de RN, Claudia Unicahuin, aseveró que “nosotros hemos acogido a nuestro futuro Presidente de Chile porque estamos convencidos que somos parte de la historia, pero también del presente y del futuro. Por eso nos hemos reunido para derribar mitos y paradigmas. Le hemos hecho una petición a José Antonio: que las políticas públicas en su futuro gobierno sean interculturales, con nosotros y que no vengan impuestas desde Santiago”.

Por su parte, José Antonio Kast agradeció a “Renovación Nacional, el partido que tiene la mayor representación en todos los ámbitos de nuestra política nacional. Es el partido más grande y como tal, agradezco la generosidad, la colaboración y el despliegue que han realizado para instalar nuestro mensaje. No hay futuro sin historia. No podemos proyectar ese Chile del futuro que queremos, si no reconocemos a nuestros pueblos ancestrales. Uno en esto también va creciendo y va acogiendo los planteamientos”.

Asimismo, agregó que “claramente acojo el planteamiento que los pueblos originarios nos hacen de que el Decreto 169 bien empleado, usado por aquellos que quieren el bien de Chile, no por aquellos que quieren politizar a nuestros pueblos originarios, claramente será un factor de desarrollo y progreso. Lo quiero hacer en este ambiente de integración, diálogo, de construcción de un futuro mejor, dejando de lado a los violentistas, a los intolerantes, a aquellos que recorren el mundo -muchas veces- planteando solamente una mirada. Este compromiso lo vamos a sacar adelante con prioridad y también hemos recogido el planteamiento de que las instituciones que representan y que llevan adelante las políticas del Estado hacia nuestros pueblos ancestrales tienen que ser dirigidas por líderes de los pueblos ancestrales originarios”.