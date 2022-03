En sus primeras votaciones en particular la instancia aprobó 8 artículos y 28 indicaciones que irán al pleno programado inicialmente para el 11 de marzo.

Santiago.- Una jornada doble de votaciones realizó este lunes la comisión de Sistema Político para entrar de lleno en el debate en particular, es decir artículo por artículo. Entre las primeras propuestas que irán al pleno se cuenta la definición de una Democracia Paritaria “reconociendo y promoviendo una sociedad en la cual mujeres, hombres, y diversidades y disidencias sexogénericas participen en condiciones de igualdad sustantiva”, como se señala en el texto.

Al mismo tiempo se aprobaron una serie de artículos relativos a definir a Chile como un “Estado Plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”. Enumera como Pueblos Originarios a Mapuches, Aymaras, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos por ley y de paso y establece el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente.

Entre las normas aprobadas se cuenta también el artículo 7 que afirma que los pueblos preexistentes “tienen derecho a la autonomía y el autogobierno, su propia cultura, identidad y cosmovisión”.

La jornada de votaciones en particular continuará durante toda la semana y se espera que este martes se inicie el capítulo tendiente a la composición del Congreso.